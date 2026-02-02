Angola: La visite du Pape au pays représente un moment exceptionnel pour les catholiques

1 Février 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FA/DP/LUZ

Moçâmedes — L'évêque du diocèse de Namibe, Mgr Dionisio Hisilenapo, a déclaré aujourd'hui à Moçâmedes, dans la province de Namibe, que la visite du Pape Léon XIV en Angola en avril prochain représente un moment exceptionnel pour les catholiques et, plus particulièrement, pour tous les Angolais.

Dans un entretien accordé à ANGOP, Mgr Dionisio Hisilenapo a affirmé que la visite de Sa Sainteté le Pape Léon XIV est toujours une grâce particulière : « Nous sommes tous reconnaissants et heureux, et nous préparons son arrivée dans le pays avec une grande affection. »

Le prélat a précisé qu'au niveau de la Conférence épiscopale, plusieurs comités de travail ont déjà été mis en place pour assurer un accueil chaleureux au Pape. L'évêque a également souligné que la venue du pape en Angola exige une importante préparation, non seulement de la part des catholiques, mais de tous les Angolais, où le symbole de l'unité nationale doit être primordial. À cette fin, Mgr Hisilenapo a lancé un appel aux scouts catholiques pour qu'ils soient prêts à veiller à ce que toutes les activités se déroulent en toute sécurité.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.