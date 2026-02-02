Angola: La visite du Pape au pays représente un moment exceptionnel pour les catholiques

Moçâmedes — L'évêque du diocèse de Namibe, Mgr Dionisio Hisilenapo, a déclaré aujourd'hui à Moçâmedes, dans la province de Namibe, que la visite du Pape Léon XIV en Angola en avril prochain représente un moment exceptionnel pour les catholiques et, plus particulièrement, pour tous les Angolais.

Dans un entretien accordé à ANGOP, Mgr Dionisio Hisilenapo a affirmé que la visite de Sa Sainteté le Pape Léon XIV est toujours une grâce particulière : « Nous sommes tous reconnaissants et heureux, et nous préparons son arrivée dans le pays avec une grande affection. »

Le prélat a précisé qu'au niveau de la Conférence épiscopale, plusieurs comités de travail ont déjà été mis en place pour assurer un accueil chaleureux au Pape. L'évêque a également souligné que la venue du pape en Angola exige une importante préparation, non seulement de la part des catholiques, mais de tous les Angolais, où le symbole de l'unité nationale doit être primordial. À cette fin, Mgr Hisilenapo a lancé un appel aux scouts catholiques pour qu'ils soient prêts à veiller à ce que toutes les activités se déroulent en toute sécurité.