Madagascar: RN7/Ambatolampy - Un motocycliste tué sur le coup dans une violente collision

2 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par T.M

Un nouvel accident mortel de la circulation est venu endeuiller la Route nationale n° 7, vendredi après-midi, à Talakimaso-Haut, dans le district d'Ambatolampy. Un motocycliste a perdu la vie à la suite d'un choc frontal d'une extrême violence avec un véhicule de marque Hyundai.

Le drame s'est produit le 31 janvier 2026, vers 15 h 30, au point kilométrique 63+500 de la RN7, hors agglomération, à la sortie d'un virage situé dans le fokontany de Miadamanjaka, commune rurale de Manjakatompo.

Selon les premiers constats, une motocyclette circulant depuis Antananarivo en direction d'Ambatolampy est entrée en collision frontale avec un minicar Hyundai de transport de personnes venant en sens inverse.

Aussitôt alertés, des éléments de la brigade de sécurité routière d'Ambatolampy se sont rendus sur les lieux pour sécuriser la zone, réguler la circulation et porter assistance à la victime.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grièvement blessé lors de l'impact, le motocycliste, âgé de 28 ans, a été évacué d'urgence vers le Centre hospitalier de référence du district d'Ambatolampy. Il a toutefois succombé à ses blessures à son arrivée à l'hôpital.

En effet, le bilan humain fait état d'un mort. Les dégâts matériels sont jugés très importants sur la motocyclette, tandis que le véhicule Hyundai n'a subi que des dommages relativement mineurs.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel survenu sur l'un des axes les plus fréquentés de la région. La brigade de sécurité routière d'Ambatolampy est chargée de l'affaire.

 

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.