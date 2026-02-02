Madagascar: RN7/Ambatolampy - Un motocycliste tué sur le coup dans une violente collision

Un nouvel accident mortel de la circulation est venu endeuiller la Route nationale n° 7, vendredi après-midi, à Talakimaso-Haut, dans le district d'Ambatolampy. Un motocycliste a perdu la vie à la suite d'un choc frontal d'une extrême violence avec un véhicule de marque Hyundai.

Le drame s'est produit le 31 janvier 2026, vers 15 h 30, au point kilométrique 63+500 de la RN7, hors agglomération, à la sortie d'un virage situé dans le fokontany de Miadamanjaka, commune rurale de Manjakatompo.

Selon les premiers constats, une motocyclette circulant depuis Antananarivo en direction d'Ambatolampy est entrée en collision frontale avec un minicar Hyundai de transport de personnes venant en sens inverse.

Aussitôt alertés, des éléments de la brigade de sécurité routière d'Ambatolampy se sont rendus sur les lieux pour sécuriser la zone, réguler la circulation et porter assistance à la victime.

Grièvement blessé lors de l'impact, le motocycliste, âgé de 28 ans, a été évacué d'urgence vers le Centre hospitalier de référence du district d'Ambatolampy. Il a toutefois succombé à ses blessures à son arrivée à l'hôpital.

En effet, le bilan humain fait état d'un mort. Les dégâts matériels sont jugés très importants sur la motocyclette, tandis que le véhicule Hyundai n'a subi que des dommages relativement mineurs.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel survenu sur l'un des axes les plus fréquentés de la région. La brigade de sécurité routière d'Ambatolampy est chargée de l'affaire.