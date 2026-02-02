Sénégal: Navigation sur le fleuve Sénégal - Les travaux annoncés pour avril 2026

Le Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs) a autorisé le lancement de la première phase du projet de navigation sur le fleuve Sénégal. Réunis à Nouakchott, il a été décidé et annoncé que la pose de la première pierre est prévue en avril 2026.

Réunis les 30 et 31 janvier 2026 à Nouakchott, dans le cadre de la 78e session ordinaire, les ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs) ont franchi une étape majeure en autorisant le démarrage de la première phase du projet de navigation sur le fleuve Sénégal. Dans son communiqué final, le Conseil des ministres a ainsi donné mandat à la Société de gestion et d'exploitation de la navigation (Sogenav) d'engager les travaux. Ainsi, la cérémonie de pose de la première pierre est prévue pour avril 2026. Pilier fondateur de l'Omvs, la navigation sur le fleuve Sénégal vise à renforcer l'intégration régionale, faciliter les échanges et soutenir le développement économique des États membres (le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée).

À cet effet, le Conseil des ministres de l'Omvs a invité les pays membres à accélérer la finalisation de leurs engagements financiers. De plus, l'instance a instruit le Haut-commissariat, en lien avec la Sogenav, « d'explorer des mécanismes de financement complémentaires pour les phases ultérieures du projet ». Au-delà de la navigation, le Conseil des ministres s'est félicité de l'état d'avancement jugé satisfaisant des programmes de l'Omvs, à travers les rapports d'activités du Haut-commissariat et des sociétés de gestion. Il a adopté le rapport des experts et validé plusieurs décisions structurantes.

Avec cette approche, il s'agit de marquer une nouvelle étape dans la mise en oeuvre des priorités stratégiques de l'organisation. La 78e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Omvs s'est tenue sous la présidence de Boubacar Diané, ministre de l'Eau et de l'Energie du Mali et président en exercice du Conseil des ministres. Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal, Mohamed Ould Khaled ministre de l'Énergie et du Pétrole de la Mauritanie, Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali et Mandjou Dioubaté, ambassadeur de la République de Guinée au Sénégal et en Mauritanie ont pris part la rencontre.