Madagascar: Volleyball/Super coupe - ASI rafle sept victoires sur huit finales disputées

2 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Razzia. Akany Sambatra Itaosy a nettement dominé la Super Coupe organisée chaque intersaison par la ligue d'Analamanga de volleyball. L'équipe d'Itaosy a raflé sept trophées sur huit finales disputées ce week-end au gymnase d'Ankorondrano.

ASI a raté de peu le doublé en 1re division. La deuxième équipe de l'ASI, dirigée par Heriniana Rabesalama, s'est imposée au bout du suspense contre Cosfa en cinq sets, 3 à 2, en finale dimanche. Les filles d'Itaosy se sont, quant à elles, inclinées devant Squad 1, champion d'Analamanga en titre et vice-champion national, par 2 à 3. ASI a assuré le sacre en 2e division masculine ainsi que chez les jeunes.

La finale de la 2DF a été une affaire entre les volleyeuses d'Itaosy. La deuxième formation a défait la première par 3 à 0. Les cinq autres trophées ont été ravis chez les jeunes. ASI a réalisé un doublé chez les U20 et les U16.

Les espoirs ont battu AS Saint-Michel (3-0) chez les garçons, et les filles ont disposé de VBCD sur le même score. Les U16 garçons ont, quant à eux, écarté ASSM et les filles ont défait 2AVB (3-0). Et chez les U18 garçons, ASI a dominé ASSM (3-0).

En 2e division masculine, les militaires ont décroché la coupe en battant ASSM par 3 à 1. BI'AS et 2AVB ont remporté un sacre chacun, respectivement chez les U18 filles et les U14 filles.

Point final sur ce tournoi intersaison : « place, à partir de la mi-février, à la phase éliminatoire des championnats d'Analamanga pour la saison 2026. La 1re division démarrera un peu plus tard, après la coupe des clubs zone 7 aux Seychelles, soit vers la deuxième semaine de mars », a souligné le président de la ligue d'Analamanga, Zo Andriamampandry. Dix équipes chacune seront en lice en 1re division masculine et féminine.

