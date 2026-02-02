Madagascar: Concours Art'Éroport - Hetsy s'impose à la finale

Le groupe d'artistes Hetsy remporte le concours Art'Éroport, initié par Ravinala Airports, pour promouvoir Madagascar à travers l'habillage artistique d'un avion à l'Aéroport International d'Antananarivo.

Ravinala Airports a annoncé, jeudi, le vainqueur du concours artistique Art'Éroport, en présence du Ministère de la Communication et de la Culture. Ce projet inédit vise à intégrer l'art malgache au cœur de l'expérience aéroportuaire. L'initiative consiste à transformer un avion stationné au terminal international autrefois simple épave en œuvre artistique emblématique, visible par plus d'un million de passagers.

Le groupe Hetsy, composé de Steven Andriantosaina, graphiste et artiste 3D, et de Stephano Christian Razakasoa, dessinateur, peintre et plasticien, s'est imposé en finale. Leur projet met en valeur la biodiversité malagasy Vintsy, lémurien, caméléon, Ravinala et baobabs ainsi que le Rova de Manjakamiadana et le portrait d'une femme malgache en tenue traditionnelle, dans une approche pensée comme photobooth iconique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pensé comme une vitrine culturelle, Art'Éroport réaffirme la vision de Ravinala Airports, qui conçoit l'aéroport non seulement comme un lieu de transit, mais aussi comme un espace de découverte et d'émotion. Le projet s'inscrit également dans le programme ASQ Airport Service Quality de l'Airport Council International, destiné à améliorer l'expérience des passagers.

Le concours a mobilisé quarante-trois artistes malagasy, dont les propositions ont exploré la culture et les traditions, la biodiversité ainsi que le voyage et l'ouverture sur le monde.