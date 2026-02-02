Madagascar: Ambalavao Tsienimparihy - Un accident de poids lourd cause trois morts

2 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Trois personnes ont trouvé la mort et quatorze autres ont été blessées, dont trois évacuées vers Fianarantsoa. Il s'agit du bilan d'un dramatique accident de la circulation survenu samedi aux alentours de 14h40 à Andrenarivo, commune rurale d'Ambinanindovoka, district d'Ambalavao Tsienimparihy.

Le poids lourd impliqué, en provenance d'Ambohimahamasina, transportait des tonnes de riz ainsi que des passagers. Selon les premières constatations, une défaillance du système de freinage serait à l'origine de la sortie de route.

Le véhicule, lancé sur une route en terre, a terminé sa course dans une rizière, les quatre roues en l'air. La scène est saisissante : le mastodonte renversé dans la boue et l'eau, entouré de riverains venus constater les dégâts ou prêter main-forte, montre la violence du choc et les difficultés rencontrées par les secours.

Outre les victimes humaines parmi les voyageurs à bord, des dégâts matériels ont été signalés. Les autorités locales ont été alertées et une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances précises du drame.

