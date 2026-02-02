Afrique: Grammy Awards 2026 - La scène africaine confirme son rayonnement international

La 68ᵉ cérémonie annuelle des Grammy Awards s’est tenue le dimanche 1ᵉʳ février à la Crypto.com Arena de Los Angeles, aux États-Unis. Cet événement majeur de l’industrie musicale mondiale a une nouvelle fois célébré les meilleures performances de l’année. À cette occasion, les artistes africains et afro-descendants ont largement marqué la cérémonie, confirmant la place centrale du continent sur la scène musicale internationale.

Le premier moment fort du week-end est intervenu lors des Special Merit Awards, organisés le samedi 31 janvier. Le légendaire Fela Kuti y a reçu un Lifetime Achievement Award décerné par la Recording Academy. Cette distinction historique fait de lui le premier artiste africain à recevoir, à titre posthume, un Grammy pour l’ensemble de sa carrière, consacrant son héritage musical et politique mondialement reconnu.

Autre moment marquant, la superstar sud-africaine Tyla a remporté le Grammy Award de la Meilleure performance musicale africaine grâce à son single « Push 2 Start ». Elle s’est ainsi imposée face à de grandes figures des afrobeats et de la pop africaine, dont Burna Boy, Davido, Omah Lay, Eddy Kenzo, Ayra Starr et Wizkid, confirmant son ascension fulgurante sur la scène internationale.

De son côté, l’artiste américain d’origine nigériane Shaboozey a décroché le Grammy de la Meilleure performance country en duo/groupe pour son titre « Amen », en collaboration avec Jelly Roll, illustrant la diversité des influences africaines dans les musiques contemporaines.

La star béninoise Angélique Kidjo figurait également parmi les nominés, dans la catégorie Meilleure performance musicale mondiale, pour sa reprise du titre « Jerusalema ». Saluée pour la puissance de sa voix, son énergie scénique et sa capacité à faire dialoguer traditions africaines et modernité musicale, l’artiste n’a toutefois pas remporté le trophée. Elle demeure néanmoins une figure incontournable de la musique mondiale, forte de cinq Grammy Awards à son actif.

Selon nos confrères de Black Music, plusieurs artistes africains se sont distingués lors de cette 68ᵉ édition à travers nominations et récompenses. Parmi eux, Burna Boy avec Love, une œuvre qui prolonge son rayonnement international, ou encore Davido et Omah Lay pour leur collaboration With You, symbole de la vitalité et de l’attrait mondial des partenariats nigérians.

Ayra Starr et Wizkid ont également marqué les esprits avec Gimme Dat, fusion réussie entre pop urbaine et héritage afro, tandis que Eddy Kenzo et Mehran Matin, avec Hope & Love, ont proposé un projet aux accents panafricains et universels. Tyla, déjà récompensée, confirme quant à elle sa percée durable sur les grandes scènes internationales.

Dans la catégorie Best Global Music Album, deux figures majeures du continent se sont distinguées : le Nigérian Burna Boy, nommé pour No Sign of Weakness, un album salué pour sa richesse sonore et son impact international, ainsi que Youssou N’Dour, icône de la musique sénégalaise, en lice avec Éclairer le monde – Light the World, une œuvre mêlant tradition, spiritualité et modernité.

À travers ces distinctions et nominations, les Grammy Awards 2026 soulignent une fois de plus le rôle central de l’Afrique comme foyer majeur de la créativité musicale mondiale. Entre héritage culturel et innovation sonore, les artistes africains continuent de façonner une scène dynamique, influente et résolument tournée vers le monde, tout en restant profondément ancrée dans ses racines.