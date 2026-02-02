Cote d'Ivoire: Lutte contre le trafic de gaz butane - Un important réseau démantelé à Yamoussoukro

La traque s'intensifie. Dans la nuit du mercredi, les équipes de la Direction générale des hydrocarbures (Dgh), appuyées par l'Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée (Uct), ont mené une vaste opération à Yamoussoukro. Cette intervention s'inscrit dans une série d'actions coup de poing lancées depuis début janvier dans plusieurs villes du pays.

Le bilan provisoire de cette opération, toujours en cours, fait état de 2 140 bouteilles B6, 25 bouteilles B12 et 24 machines de transvasement saisies. Plusieurs personnes ont été interpellées. Cette offensive fait suite aux opérations menées le 6 janvier, à Yamoussoukro et le 18 janvier, à Daloa, qui avaient déjà permis la saisie de plusieurs milliers de bouteilles.

Coordonnée par N'Zué Kouakou Médard, directeur du Suivi et de la réglementation des hydrocarbures, la stratégie de la Dgh a changé de braquet. Après une phase de sensibilisation jugée insuffisante, les autorités ont opté pour une répression systématique assortie de sanctions pénales, incluant des peines de prison.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le transvasement illégal de gaz butane représente une menace directe pour les populations, particulièrement dans les quartiers densément peuplés où les risques d'incendie et d'explosion sont élevés. Plus préoccupant encore, le détournement du gaz butane domestique pour alimenter des véhicules - taxis communaux et voitures privées - s'est généralisé, exposant les usagers à des dangers permanents.

Cette multiplication des opérations témoigne de l'ampleur d'un trafic devenu un véritable fléau économique et sécuritaire. Le gaz butane subventionné, destiné exclusivement à l'usage domestique, fait l'objet d'un commerce parallèle lucratif qui grève les finances publiques et met en péril la sécurité des citoyens.

Les responsables du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie promettent de poursuivre ces opérations sur l'ensemble du territoire national.

L'enjeu dépasse désormais la simple répression : il s'agit de démanteler durablement les réseaux de trafiquants tout en protégeant les consommateurs des dangers inhérents à ces pratiques.