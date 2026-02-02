Cote d'Ivoire: Église du Christianisme céleste/Rev pasteur Ediémou Blin Jacob - « Nous tendons la main à tout le monde »

Au cours du culte de la rédemption qui a eu lieu le 25 janvier, à la paroisse Saint Raphaël de Port-Bouët, les fidèles chrétiens du Christianisme céleste ont adressé leurs vœux au révérend pasteur Ediémou Blin Jacob, chef de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Ce sont essentiellement des vœux de santé, de paix, d'union et de solidarité.

Ces vœux, souvent échangés lors de de ce culte, soulignent l'importance du dialogue, de la cohésion nationale et du partage au sein de ladite église.

Le révérend, prônant lui-même la paix au-dessus de tout, a souhaité que cette nouvelle année 2026 renforce la mission de paix en Côte d'Ivoire : « Que l'union et la solidarité continuent de guider notre Église.

Après 50 ans à la tête de l'Église, nous n'avons rien à démontrer. Nous demandons à tous les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire de garder les yeux ouverts. Notre Église est une église révélée. Nous tendons la main à tout le monde. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ordonne. 2026, c'est la volonté de Dieu qui va se faire. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des vœux de santé et de bénédiction ont été élevés par toutes les composantes de l'Église : « Nous vous souhaitons, révérend, une année de santé de fer, de longévité et de grâce divine pour continuer à éclairer le peuple de Dieu et que le Seigneur, dans sa bonté, vous fortifie et vous garde. », ont souhaité des fidèles au Rev. pasteur Ediémou Blin Jacob.

Le vénérable suprême évangéliste, Dobré Justin, président du comité de la direction nationale, a souligné que l'Église n'est pas en difficulté, mais plutôt les hommes. Car dira-t-il, ils cherchent leur propre gloire. « Dieu n'est pas divisé. Il est unique. Nos frères ne nous ont pas abandonnés. Ils seront obligés de venir à la vérité. La porte est ouverte pour tous ».

Même son de cloche pour le most supérieur évangéliste, Domoraud Alcide François, président fondateur de l'association de solidarité pour le développement des paroisses célestes en Côte d'Ivoire : « Nous allons travailler aux cotés du rév. Ediémou Blin Jacob pour le rayonnement de l'Église ».