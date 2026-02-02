La salle de réunions de la Direction Régionale des Transports du Béré a servi de cadre le 30 janvier 2026, à la cérémonie officielle de remise de permis de conduire à dix jeunes de Mankono, dont deux femmes.

L'action sociale initiée par l'Ong Béré Secours en partenariat avec la Direction Régionale des Transports, la Direction régionale de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté du Béré, ainsi que Mandé Auto-École, s'inscrit dans le cadre du projet « Un jeune, un permis de conduire, un emploi ! ».

Former pour réduire les accidents et favoriser l'emploi

Ouvrant la cérémonie, le Directeur Régional des Transports du Béré, Coulibaly Souleymane, a rappelé, sur la base de rapports de la police, que la majorité des accidents de la voie publique dans la région impliquent des conducteurs non titulaires du permis. Il a salué cette initiative qui permet à de nombreux jeunes d'accéder à une formation rigoureuse au sein d'une auto-école contribuant ainsi à l'amélioration de la sécurité routière.

Le permis de conduire, un outil de lutte contre la pauvreté

Pour sa part, Ouattara Ali, directeur régional de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, a rappelé les critères de sélection des bénéficiaires : la vulnérabilité et la volonté manifeste de s'en sortir. Selon lui, le permis de conduire constitue un véritable levier d'insertion économique. Il a également assuré que ses services veilleront au suivi des bénéficiaires afin de mesurer l'impact du projet sur leurs conditions de vie.

Une réponse à la précarité et aux accidents

Le Président de l'ONG Béré Secours, Dosso Hamed, a indiqué que l'homme et son bien-être sont au cœur de toutes les actions de son organisation. Face à la fréquence des accidents causés par de jeunes transporteurs dépourvus de permis, l'ONG a donc choisi d'agir.

« Beaucoup n'ont pas d'autres sources de revenus, ce qui les pousse à conduire sans permis. Il fallait proposer une alternative », a-t-il expliqué. Il a invité les récipiendaires à faire un bon usage de leur document. « Qu'il vous serve de tremplin ! Votre sérieux déterminera la pérennité du projet », a-t-il exhorté.

Une jeunesse reconnaissante

Très émue, Assandé née Doua Lou Larissa, porte-parole des bénéficiaires, a exprimé la gratitude de ses amis envers l'ensemble des partenaires. Elle a promis un usage responsable et exemplaire du permis reçu.