Dans le cadre des travaux d'extension et de renforcement du réseau de distribution électrique en cours à San Pedro, l'Ong Initiative pour la Promotion de la Santé et des Droits Humains (Ipsdh), en partenariat avec l'entreprise Rmt et Côte d'Ivoire Énergies (CI Energies), a conduit une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations des zones impactées. Cette initiative, déployée le mardi 27 janvier, vise à prévenir les risques sanitaires, routiers et électriques liés à l'exécution des travaux.

Les habitants des quartiers Atci, Baba Résidentiel et Baba Touliliha, ainsi que les travailleurs de Rmt, ont été invités à adopter des comportements responsables afin de réduire les dangers potentiels liés aux travaux et aux interventions sur les infrastructures électriques.

La sensibilisation a porté sur un ensemble de thématiques prioritaires notamment, la prévention des infections sexuellement transmissibles (Ist) et du VIH/Sida ; la lutte contre les violences basées sur le genre (Vbg) et le harcèlement sexuel ; la sensibilisation aux risques d'accidents électriques et d'incidents de circulation liés au non respect du code de la route ou aux intrusions dans les zones de travaux.

Un projet soutenu par la Banque mondiale

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les travaux en cours s'inscrivent dans le lot 7 du projet d'extension et de renforcement des réseaux de distribution électrique, financé par la Banque mondiale et mis en oeuvre dans vingt localités du pays. Dans la région sud ouest, ils prévoient entre autres l'implantation de 3 000 poteaux électriques à San Pedro et de 1 000 à Tabou ; la pose de lampadaires ; le tirage de câbles ; l'installation de 36 postes transformateurs.

Les autorités techniques appellent à la vigilance

Le responsable de la prévention et de la sécurité énergétique à la direction régionale de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), Kéké Jérémie, a exhorté les populations à respecter scrupuleusement les distances de sécurité et à s'abstenir de tout acte de vandalisme, rappelant que de tels comportements compromettent non seulement la sécurité des usagers mais également la continuité du service public.

S'agissant des enjeux sociaux, Ouli Hyppolite, spécialiste de la direction régionale de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a rappelé l'importance d'une attitude exemplaire, invitant riverains et ouvriers à lutter activement contre les violences basées sur le genre et les comportements à risques.

Le commissaire Tuo Keminfolo, responsable du service constat de la préfecture de police, a insisté de son côté sur le strict respect du code de la route, notamment le port obligatoire du casque pour les usagers de deux et trois roues, particulièrement dans les zones où les travaux modifient temporairement la circulation.

Des défis logistiques encore présents

Le contrôleur et ingénieur conseil du projet du Programme d'accès à l'électricité et au numérique (Neda), N'Guessan Adrien, a signalé des difficultés d'accès à certaines zones programmées pour l'implantation des infrastructures électriques. Il a plaidé pour l'ouverture de voies supplémentaires afin de faciliter l'avancement des travaux, dont l'achèvement est prévu pour la fin du mois de juin.

Les autorités locales rassurent les populations

Représentant le préfet de région, Effiim Kouassi, chef de division de la préfecture, et Coulibaly Tiéba, conseiller municipal et représentant le maire de San Pedro, Mme Cissé Nakaridja, ont assuré que les préoccupations relatives à l'ouverture des voies sont actuellement à l'étude au niveau administratif. Ils ont garanti que des solutions seront apportées dans les meilleurs délais afin de permettre la poursuite fluide des travaux.