Cote d'Ivoire: Voeux du nouvel An - Le FPI trace les sillons de son renouveau

Les membres des différentes instances du Front populaire ivoirien (Fpi) ont procédé à la présentation des voeux du nouvel An à Pascal Affi N'Guessan. La cérémonie s'est déroulée le samedi 31 janvier, à son siège à Abidjan Cocody, les Vallons. Cette occasion a été mise à profit par le N°1 du Fpi pour donner les nouvelles orientations de la formation politique qu'il dirige.

« Il nous faut rompre avec le providentialisme et promouvoir une vision résolument progressiste, fondée sur la responsabilité individuelle et collective. Nous devons, ensemble, prendre notre destin en main. C'est la mission que nous allons nous donner cette année... », a exhorté le président Affi Nguessan.

Ainsi pour lui, il s'agit, avant tout, d'un engagement purement politique qui met en avant la nation ivoirienne au détriment de toute forme d'injustice. « Nous devons rompre avec les combats de personnes, porter le combat d'idées, des projets de société et une vision crédible pour la Côte d'Ivoire. Nous devons comprendre que le salut de la Côte d'Ivoire ne viendra pas d'un homme providentiel ni d'une illusion messianique », a-t-il préconisé.

Pour sa part, le secrétaire général et porte-parole, Gnépa Barthélémy, a dressé le bilan de l'année écoulée. « L'année 2025 n'a pas été sans épreuves », a-t-il déploré, en rappelant, notamment le rejet de la candidature d'Affi Nguessan à la présidentielle d'octobre 2025.

Pour 2026, le secrétaire général a affiché l'engagement des militants et des membres de toutes les instances à œuvrer pour le renouveau politique du Fpi. « Nous, responsables de la direction du Parti, des conseils politiques régionaux, des fédérations, des sections, des structures spécialisées, ainsi que l'ensemble des militants, tenons à vous réaffirmer notre disponibilité constante et notre engagement sans réserve à œuvrer, dans la discipline, pour le rayonnement du Fpi », a-t-il fait remarquer.