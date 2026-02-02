Afrique: Distinction - Cheick Cissé élevé au rang de Commandeur de l'Ordre de La Fayette Monde

Depuis plusieurs décennies, l'Ordre de La Fayette Monde s'est imposé comme l'un des symboles les plus éloquents de l'engagement civique et du dévouement au progrès humain. Inspiré par l'esprit universaliste du marquis de La Fayette, figure majeure des Lumières, artisan de libertés et pont entre les nations, cet ordre honorifique célèbre les femmes et les hommes dont l'action transcende les frontières, rappelant que la grandeur d'un individu se mesure avant tout à son service envers la communauté.

À travers le monde, les insignes de l'Ordre de La Fayette Monde couronnent ainsi des personnalités exceptionnelles, dont le parcours illustre les valeurs de bravoure, d'humanisme et de contribution au bien commun.

Dans ce cadre, le sportif ivoirien, Cheick Cissé, figure emblématique du Taekwondo et véritable fierté nationale, a franchi une nouvelle étape dans la reconnaissance de son mérite et de son engagement citoyen.

A Paris, le vendredi 30 janvier 2026, le champion olympique et médaillé mondial a reçu les insignes de Commandeur de l'Ordre de La Fayette Monde. Cette prestigieuse distinction, remise par le Grand Maître de l'Ordre Monde, Robert Dulas, salue bien davantage que l'excellence sportive. Elle rend hommage à un parcours exemplaire, façonné par le dévouement, le sens du service et l'inlassable quête d'excellence.

« Être fait Commandeur est un honneur qui m'honore profondément. Au-delà de la médaille, c'est la reconnaissance d'une responsabilité qui s'ouvre », a déclaré l'athlète.

Pour Cheick Cissé, cette distinction ne constitue nullement un aboutissement, mais plutôt l'amorce d'un nouvel élan. Déjà membre de la Commission des athlètes du Cio et du Conseil exécutif de World Taekwondo, il entend s'appuyer sur ce titre pour renforcer ses missions essentielles. Que sont entre autres, soutenir la jeunesse, promouvoir le sport comme instrument de transformation sociale, et porter avec encore plus de force les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale.

En accédant au rang de Commandeur, Cheick Cissé réaffirme avec satisfaction qu'un véritable champion ne se distingue pas seulement par ses exploits sportifs, mais aussi par sa capacité à mettre sa notoriété au service des causes nobles.

Cette distinction, l'une des plus élevées de l'Ordre de La Fayette Monde, est traditionnellement réservée à des personnalités d'exception, résolument engagées en faveur du développement humain, social et culturel.