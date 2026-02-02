Cote d'Ivoire: Implantation nationale du Cojep - L'Union des femmes fixe son cap stratégique

L'Union des femmes du Cojep (UF Cojep) a tenu, le samedi 31 janvier 2026, son Assemblée générale ordinaire au siège du parti à Cocody Angré. Cette rencontre a permis aux responsables de la structure féminine de définir les orientations majeures devant guider leurs actions au cours de l'année.

Au coeur des résolutions adoptées, elles ont opté pour le renforcement de l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national ; la valorisation des compétences et des qualités personnelles nécessaires à l'exercice du leadership ; l'autonomisation des femmes ; et la formation des militantes aux fondamentaux du management politique.

Florence Ehounou, présidente de l'UF Cojep, dans les échanges avec les femmes a porté le débat sur l'évaluation des activités menées en 2025. « Le bilan de l'année écoulées s'est révélé particulièrement positif, notamment en ce qui concerne notre présence et nos actions au plan national. Nous avons ensuite défini les perspectives pour 2026, lesquelles s'articulent essentiellement autour de l'implantation du parti, du leadership, formation et de l'autonomisation », a-t elle expliqué.

La première responsable des femmes du parti, fondé et présidé par Charles Blé Goudé, a rappelé que ces efforts sont orientée vers l'échéance présidentielle de 2030. « Nous nous préparons dès à présent pour 2030. L'objectif est que le Cojep soit solidement implanté sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cet effet, des tournées sont prévues dans l'ensemble des régions du pays », a-t-elle indiqué.

Elle a également annoncé que le mois de février marquera le lancement d'un vaste programme d'investiture des coordinations régionales, lesquelles seront ensuite déployées sur le terrain afin d'assurer une représentation effective du parti dans toutes les localités de Côte d'Ivoire.

S'agissant des actions de formation, Florence Ehounou a précisé : « Nous organiserons plusieurs sessions en 2026, car il est essentiel pour toute militante de connaître les valeurs de son parti et de pouvoir le défendre avec conviction. La formation constitue notre principal levier pour vous doter des compétences nécessaires à la promotion et à la défense des idéaux du Cojep. »

Représentant le président du parti, Nathalie Kouakou, directrice de cabinet de Charles Blé Goudé, a exhorté les femmes à s'engager résolument dans le travail de terrain. « 2030 se prépare dès maintenant. Pour conquérir le pouvoir, il y a du chemin. Nous disposons de quatre années pour nous implanter partout. Aucun village, aucun campement, aucune ville, aucune région ne doit rester en marge. Le Cojep doit être présent dans les 31 régions du pays », a t elle déclaré.

Exhortant les femmes à se surpasser par un travail qui appelle à des réflexions stratégiques. Pour elle, pas question qu'aucune partie de la Côte d'Ivoire ne dispose d'une coordination des femmes du Cojep.