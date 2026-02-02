Cote d'Ivoire: Biama City, la série qui tourne en dérision les élections locales

2 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

L'avant-première de la série originale Biama City s'est tenue le jeudi 29 janvier 2025 à Orange Village, à Abidjan-Cocody, en présence des acteurs, des partenaires du projet et de nombreux passionnés de séries africaines. Un rendez-vous très attendu, qui confirme l'essor et la vitalité de la création audiovisuelle ivoirienne.

Réalisée par Tiburce Bocovo, Biama City propose une plongée satirique et audacieuse dans l'élection la plus décalée au monde, celle des présidents de jeunes dans les quartiers du pays. À la clé, une enveloppe annuelle de 20 millions de francs Cfa et un véhicule de fonction offerts par l'État, des avantages qui attisent convoitises, manœuvres et alliances improbables.

À travers l'humour, la caricature et des personnages hauts en couleur, la série dresse un miroir grinçant des pratiques électorales sous nos latitudes. Ruse, clientélisme, jeux d'influence et stratégies de survie se mêlent dans une intrigue qui rappelle, non sans ironie, certaines réalités bien connues des quartiers populaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le directeur de la transformation digitale d'Orange Côte d'Ivoire, Habib Bamba, Biama City s'est rapidement imposée comme un véritable phénomène viral, suscitant curiosité et attentes élevées. « Lorsque la bande-annonce a circulé sur les réseaux sociaux, le succès a été immédiat », a-t-il souligné.

Pour les partenaires de diffusion, Biama City marque une nouvelle étape dans l'univers des séries africaines. « Nous sommes en pleine guerre des séries et l'année 2026 commence très fort. Avec Biama City, nous franchissons un nouveau palier », a ajouté M. Bamba, se réjouissant d'être associé à un projet qui mise sur l'innovation, l'ancrage local et des contenus proches des publics africains, inspirés des quartiers et des réalités quotidiennes.

La série sera diffusée du lundi au vendredi à 20h30 sur les chaînes partenaires, avec une diffusion en avant-première 48 heures plus tôt sur la TV d'Orange.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.