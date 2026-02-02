Madagascar: Crise humanitaire majeure dans le Sud - Appel d'urgence de 80,8 millions de dollars

Le Sud et le Sud-Est de Madagascar font face à une crise humanitaire sans précédent. Selon l'analyse IPC confirmée en décembre 2025, 1,55 million de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, dont 70 000 en situation critique. Le gouvernement malgache et l'ONU lancent un appel d'urgence de 80,8 millions de dollars pour répondre à cette situation.

Cette crise résulte d'une succession de chocs : sécheresse prolongée fin 2024, cyclones et inondations début 2025, puis invasions acridiennes. Par ailleurs, 270 000 enfants atteints de malnutrition aiguë doivent être pris en charge d'urgence d'ici avril 2026, la majorité des cas graves étant concentrée dans le Grand Sud. Le district d'Ikongo enregistre une hausse alarmante de 150 % des admissions pour malnutrition sévère.

La période de soudure alimentaire risque d'aggraver la situation, avec 70 000 personnes supplémentaires basculant en urgence, alors même que l'aide internationale diminue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le dernier « Kéré » de 2015-2017 avait coûté 150 millions de dollars sur trois ans. Le plan humanitaire actuel vise à sauver des vies et à protéger les moyens de subsistance face aux effets disproportionnés du changement climatique. 80,8 millions de dollars peuvent encore éviter le pire, mais l'aide doit arriver immédiatement. Madagascar n'a plus le temps d'attendre.