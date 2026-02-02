Madagascar: Fondation Axian - Rénovation de quatre CSB à Antsirabe

En appui aux efforts menés par l'État et les acteurs locaux pour améliorer l'accès aux soins de santé de proximité, quatre Centres de santé de base (CSB) viennent d'être inaugurés à Antsirabe par la Fondation Axian.

Il s'agit d'Ambohimanarivo, Tsivatrinikamo, Ex-CSS et Atsinanantsena. Ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre du programme Salama BNI, une démarche de renforcement du système public de santé, au plus près des besoins exprimés sur le terrain.

À travers ces quatre CSB, ce sont plus de 185 000 personnes issues de nombreux fokontany de la région Vakinankaratra qui bénéficient d'un accès renforcé à des services de santé essentiels, dans des conditions plus sûres et plus dignes.

Les bâtiments rénovés offrent des espaces mieux organisés, plus lumineux et plus salubres, contribuant à renforcer la qualité des soins et la confiance des usagers. Lors de la cérémonie de remise de matériel médical au CSB II d'Ambohimanarivo, dans la commune urbaine d'Antsirabe I, le Président de la Refondation, Michael Randrianirina, a exhorté l'ensemble des acteurs du secteur à utiliser ces équipements avec responsabilité et conformément aux normes en vigueur dans les établissements de soins.

Engagement

Cette action s'inscrit dans un engagement plus large de la Fondation Axian en faveur des parcours humains essentiels. En parallèle de la santé, la Fondation intervient sur l'éducation, avec des écoles construites et réhabilitées qui témoignent de sa conviction qu'un enfant en bonne santé a davantage de chances d'apprendre, de rester à l'école et de se projeter dans l'avenir.

« La santé des mères et des enfants est une urgence quotidienne, souvent silencieuse. Le rôle de la Fondation Axian est d'appuyer ce qui existe déjà, d'améliorer les conditions concrètes de prise en charge et de permettre aux équipes de santé de travailler dans des environnements à la hauteur de leur engagement », souligne Mialisoa Andrianasolo, Directrice exécutive de la Fondation Axian.

À ce jour, elle a contribué à la construction et à la réhabilitation de 26 CSB dans neuf régions, améliorant l'accès aux soins pour des centaines de milliers de Malgaches, tout en soutenant l'éducation à travers 228 écoles construites ou rénovées.