Congo-Brazzaville: Scrutin du 15 mars - Denis Sassou N'Guesso candidat unique de la majorité présidentielle

Dix-huit partis de la majorité présidentielle ont signé, le 2 février au siège national du Parti congolais du travail (PCT), à Brazzaville, une déclaration visant à soutenir la candidature du président sortant, Denis Sassou N'Guesso, à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochain.

A travers leur déclaration, les partis dont le PCT, le Rassemblement citoyen, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, le Mouvement action et renouveau, le Club 2002, Parti pour l'Unité et la République et le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral ont réaffirmé la volonté et la nécessité de l'unité des forces qui soutiennent l'action du président Denis Sassou N'Guesso.

« Nous, les partis politiques membres de la majorité présidentielle, signataires de la présente : oeuvrant pour relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre pays et notre peuple ; réaffirmant la volonté et la nécessité de l'unité des forces qui soutiennent l'action du président Denis Sassou N'Guesso ; guidés par la volonté commune de soutenir le président de la République dans la mise en oeuvre de son projet de société ; conscients des enjeux électoraux de 2026 et au-delà », ont mentionné les signataires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, les signataires de cette déclaration ont convenu de la création d'un groupement politique dénommé Majorité présidentielle (MP). La Majorité présidentielle est, a précisé le document, une alliance politique ayant pour base la confiance mutuelle et la sincérité entre ses membres. Ainsi, cette coalition poursuit plusieurs objectifs parmi lesquels la création des conditions de la réélection du président Denis Sassou N'Guesso dès le premier tour; la définition et la mise en oeuvre d'une stratégie électorale commune. Il s'agit également de créer une synergie en vue des campagnes électorales apaisées ; soutenir le président Denis Sassou N'Guesso dans la réalisation de son programme de gouvernement ; mettre en place des mécanismes de concertation permanente.

« Chaque signataire de la présente Déclaration garde son autonomie organisationnelle et fonctionnelle et s'engage à respecter l'esprit et la lettre de la présente Déclaration. Les partis politiques signataires s'engagent à soutenir la candidature unique du président Denis Sassou N'Guesso à la présidentielle de mars 2026 ; OEuvrer pour l'obtention d'une majorité confortable aux élections locales, législatives et sénatoriales à venir », a poursuivi la déclaration, précisant que la MP est ouverte à toutes les forces politiques favorables au président Denis Sassou N'Guesso.

Le président par intérim de la MP, Pierre Moussa, a rappelé que cette déclaration est claire et sans équivoque. Elle est, a-t-il expliqué, un acte de cohésion qui traduit non seulement la maturité politique de cette coalition, mais aussi la détermination de chacun de ses membres à oeuvrer pour la stabilité, la continuité et le progrès de la nation. « Elle exprime notre volonté commune de soutenir son excellence M. Denis Sassou N'Guesso dans son action en faveur de notre pays et comme candidat unique de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle de mars 2026 », a rappelé le secrétaire général du PCT, promettant de transmettre cette déclaration à qui de droit.

Prenant acte de ce document, le président par intérim de la MP a salué l'engagement de tous les partis qui, par ce geste, renforcent la confiance du peuple à leur projet commun : celui de relever les défis auxquels sont confrontés les Congolais.

Au nombre des partis signataires, il y a également la Dynamique républicaine pour le développement, le Mouvement pour la démocratie et la paix, l'Union patriotique pour la démocratie et le progrès, Action permanente pour le Congo, le Parti pour l'unité, la liberté et le progrès, l'Union pour la République, le Parti des démocrates congolais, le Mouvement Congo uni, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie, le Parti républicain pour le développement du Congo, le Mouvement social pour la démocratie et la paix, la Dynamique pour le développement démocratique et le progrès social.

Pierre Moussa leur a donné rendez-vous sur le terrain de l'action pour traduire concrètement l'engagement pris.