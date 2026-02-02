Madagascar: « Kayak the Mangoky » - Un film, une aventure sur le plus long fleuve du pays

Oscar Scafidi et Ben Ziehm ont bouclé la descente du Mangoky en 27 jours. Leur voyage a donné naissance à un film documentaire intitulé « Kayak the Mangoky ».

En mai 2022, les deux aventuriers se sont lancés dans une expédition humaine, sportive et environnementale inédite : relier la source du Mangoky à son embouchure. La première projection du film s'est tenue vendredi soir à l'American School Ivandry.

Au total, 750 kilomètres ont été parcourus en kayak, à pied et à gué, à travers des paysages bruts. L'expédition a été rendue possible grâce au soutien de Vision Madagascar NGO, engagée dans la valorisation des patrimoines naturels et humains du pays.

De cette aventure est né « Kayak the Mangoky », réalisé par Oscar Scafidi. Le documentaire propose une immersion sensible au coeur d'un fleuve souvent traversé, mais rarement raconté. La descente devient à la fois un exploit sportif et un outil d'observation du territoire.

Au fil de l'eau, le film révèle la beauté des paysages, la richesse écologique du Mangoky, mais aussi les réalités humaines des communautés riveraines, dont les modes de vie restent intimement liés au fleuve.

Le Mangoky s'impose comme un personnage central, au cœur d'un récit qui interroge la relation fragile entre l'homme et la nature, la gestion de l'eau et la place des territoires encore peu représentés à l'écran.

Le périple a été marqué par de nombreuses épreuves : changements de parcours de dernière minute, traversée de plus de 200 kilomètres à pied dans une chaîne montagneuse aride, pénurie d'eau, blessures et maladies.

Ces difficultés, loin d'être dramatiques, renforcent l'authenticité du récit. En accompagnant cette expédition et la première projection du film à Madagascar, Vision Madagascar NGO inscrit « Kayak the Mangoky » dans une démarche de sensibilisation aux enjeux environnementaux et de mise en valeur des patrimoines naturels. Déjà présenté dans plusieurs festivals internationaux et en cours d'examen comme record mondial, le film poursuit son parcours et son message.