Congo-Brazzaville: Coopération - Relancer le processus du Maep dans la politique de bonne gouvernance au pays

En marge de son séjour de travail en République du Congo, la directrice générale du secrétariat continental du Mécanismes africain d'évaluation par les pairs (Maep), Marie-Antoinette Rose Quatre, a échangé le 2 février à Brazzaville avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso. Les deux personnalités se sont accordées pour renforcer le processus du Maep au Congo dans un esprit d'appropriation national sur la base des résultats concrets au bénéfice de la population.

L'objectif principal du séjour au Congo de la directrice générale du secrétariat continental du Maep est pour échanger avec l'ensemble des parties prenantes chargées de promouvoir la vision du Maep, d'apprécier l'état d'avancement du processus et de définir, de manière concertée, les prochaines étapes pour une mise en oeuvre effective, inclusive et durable du mécanisme.

Cette mission, a déclaré Marie-Antoinette Rose Quatre, revêt une importance particulière en ce qu'elle est la première d'une délégation du Maep au Congo depuis son adhésion à cette institution en 2003. « Elle marque une étape décisive dans la relance du processus et traduit une volonté politique renouvelée d'inscrire la gouvernance au coeur des priorités nationales », a-t-elle indiqué.

Selon elle, le Congo qui occupe une place importante compte tenu de son potentiel et de son rôle stratégique en Afrique centrale disposerait de plusieurs atouts majeurs, notamment d'une stabilité politique reconnue et d'un engagement panafricain constant dans la sous-région. Des atouts qui le placeraient en bonne position pour tirer pleinement partie des opportunités offertes par la zone de libre échange continental africaine (Zlécaf). « Dans ce contexte, le Maep peut accompagner utilement les Etats membres à travers des évaluations ciblées sur la gouvernance économique, la compétitivité des entreprises nationales et la préparation institutionnelle de la Zlécaf », a rappelé Marie-Antoinette Rose Quatre.

Le Maep, par la voix de sa directrice générale, demeure pleinement engagé à accompagner la République du Congo à chaque étape du processus dans le strict respect du leadership. Elle a rappelé qu'il n'est ni un mécanisme de sanction, ni une évaluation externe, mais un outil africain d'amélioration continue dont la valeur ajoutée réside dans la transformation des évaluations en réformes pour le bien-être de la population.