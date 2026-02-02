Congo-Brazzaville: Consolidation de la paix - La mairie de Kintélé initie des journées de prière en faveur de la nation

La députée-maire de la commune de Kintélé, Stella Mensah Sassou Nguesso, s'est entretenue le week-end dernier avec les responsables des églises évoluant dans sa circonscription administrative sur la nécessité d'organiser une journée nationale de prière en faveur de la nation, pour implorer la grâce de Dieu afin qu'il continue de consolider la paix au Congo en cette période électorale.

Des hommes de Dieu venus de l'Eglise catholique, de l'Armée du salut et des églises de réveil ont pris part à la rencontre spéciale avec la députée-maire. Ils ont débattu des stratégies à mettre en place en cette période électorale pour promouvoir la paix dans le pays.

Lors des échanges qui se sont déroulés dans un climat de convivialité, le principe a été acquis à l'unanimité mais sans déterminer la date où sera organisée la séance de prière.

« Nous venons d'échanger avec les confessions religieuses reconnues par l'Etat sur les questions de paix. J'y sors très heureuse parce que nous nous sommes accordés avec les hommes de Dieu sur l'organisation d'une journée de prière en faveur de la nation. Cette initiative est prise pour appliquer les instructions du chef de l'Etat qui invitait, le 7 janvier dernier lors des échanges de vœux, les confessions religieuses à prier pour la paix », a précisé la députée-maire de Kintélé.

Fervents promoteurs des valeurs de paix, d'unité, d'amour et du vivre ensemble, les responsables des confessions religieuses ont salué le projet et se sont engagés à le matérialiser, en vue de garantir et pérenniser le climat de paix et de quiétude générale dans le pays.

« C'est une mission que Dieu a confiée à la députée-maire de Kintélé, pour entretenir les représentants des confessions religieuses afin de répondre à un sacerdoce qui, en fait, vient du chef de l'Etat. Lui qui a toujours fait de la paix son créneau. Nous comptons donc organiser une grande journée nationale de prière pour la nation. A cet effet, nous avons proposé à madame le maire qu'une chambre haute soit mise en place, chargée d'entretenir la flamme de la prière avant, pendant et après l'élection présidentielle de mars prochain », a souligné le prophète Nguéwouya.

En mettant en place cette initiative, l'objectif de la députée-maire de Kintélé est de remettre le Congo entre les mains de l'Eternel afin d'adoucir les cœurs des Congolais, de les détourner de toute violence pouvant mettre en péril la paix et déchirer à nouveau le tissu social.