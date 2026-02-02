Afrique: Coupe africaine de la Confédération - L'AS Otohô a son destin en main

L'Association sportive Otohô a fait le pas le plus important vers la qualification pour les quarts de finale en battant, le 1er février au stade Alphonse -Massamba-Débat, les Tanzaniens de Singida Blacks stars, par un score de 2-1, en match comptant pour la quatrième journée de la phase de poules.

Dos au mur après sa défaite lors de la précédente journée face aux mêmes Tanzaniens, le représentant congolais avait l'obligation du résultat. Une troisième défaite de la compétition ou encore un nul devait compromettre ses chances de qualification.

Depuis le début de la campagne, les matches à domicile lui réussissent parfaitement. Après une première période pauvre en occasions de buts, les Congolais ont saisi leur chance en seconde période devant une équipe privée de son gardien titulaire, Boniphace Metacha, expulsé à la 24e minute pour jeu dangereux sur un joueur de l'AS Otohô.

C'est Exaucé Nzaou sorti du banc qui a débloqué la situation en signant un doublé à la 51e et à la 80e minutes. Il a offert ainsi à son équipe une victoire très capitale. L'AS Otoho redevient, grâce à cette victoire, deuxième au classement avec six points et devance ses poursuivants Stellenbosch et Singuila de deux points. Stellenbosch s'est incliné à domicile 0-3 devant CR Belouizdad.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réduction du score par Joseph Guede Gnadou à la 90e minute a été la seule fausse note. Mais qu'à cela ne tienne, le club congolais a son destin en main. Une nouvelle victoire le 8 février au stade Alphonse- Massamba -Débat devrait suffire pour assurer la qualification pour les matches à élimination directe.

« Nous sommes très optimistes mais nous n'allons pas nous enflammer pour cette victoire. On doit rester calme et préparer le prochain match dans de bonnes dispositions car on a l'obligation d'aller chercher cette deuxième place qui nous donnera la qualification. On a toutes les chances », a commenté Sékou Seck, l'entraîneur de l'AS Otoho.