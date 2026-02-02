Madagascar: Pureplay Football League - Disciples FC fait plier le champion en titre

Choc de la quatrième journée de la Pureplay Football League a tourné à l'avantage de Disciples FC. Devant son public à Antsirabe, le club du Vakinankaratra a battu le champion en titre, Elgeco Plus (1-0), grâce à un coup franc de Safidy dès la 4e minute. Avec quatre victoires en autant de rencontres, Disciples FC reste leader incontesté de la conférence Sud, tandis qu'Elgeco Plus conserve provisoirement la troisième place.

Le choc tant attendu de la quatrième journée de la Pureplay Football League a tenu toutes ses promesses. Ce samedi, au stade Vélodrome d'Antsirabe, devant un public nombreux et acquis à sa cause, Disciples FC a confirmé son statut de leader en s'imposant face au champion en titre, Elgeco

Plus, sur le score serré de 1 à 0. La rencontre a démarré sur les chapeaux de roue. Dès la 4e minute, Safidy a trouvé la faille sur un coup franc parfaitement exécuté, offrant l'avantage aux hôtes.

Les deux équipes ont ensuite multiplié les offensives, avec des joueurs de renom tels que Tendry, Andy, Claude et le nouveau venu Rado côté Disciples, ou encore Tony, Toldo, Balita et Luc côté Elgeco.

Mais aucune des tentatives n'a abouti, et la pause est intervenue sur ce score de 1-0. En seconde période, les occasions se sont succédé sans être concrétisées. À la 80e minute, Elgeco Plus a été réduit à dix après l'expulsion de Lalane pour un second carton jaune.

Malgré cette infériorité numérique, les protégés de Careca Rafanomezantsoa ont failli égaliser : Mamisoa a décoché un coup franc puissant à la 85e minute, mais sa frappe s'est écrasée sur la barre transversale. Jusqu'au coup de sifflet final, Disciples FC a tenu bon, cherchant à sceller le score, tandis qu'Elgeco Plus espérait revenir.

Avec cette quatrième victoire en autant de matchs, Disciples FC reste intouchable en tête de la conférence Sud avec 12 points. Elgeco Plus, de son côté, conserve provisoirement la troisième place avec 7 points.

« Le match a été plaisant et les deux équipes ont offert un beau spectacle. Nous avons gagné 1-0, et dans le football, il y a toujours un vainqueur et un perdant. La rencontre a été tendue, car l'adversaire est solide. Nous avons encore des erreurs à corriger, notamment dans la conservation du ballon et l'efficacité offensive », a déclaré Mamisoa Razafindrakoto, coach de Disciples FC.

De son côté, Careca Rafanomezantsoa, entraîneur d'Elgeco Plus, a reconnu : « Félicitations à Disciples pour cette victoire. Nous avons été surpris par ce but encaissé très tôt, mais cela a réveillé l'orgueil de nos joueurs. Nous devons revoir notre stratégie, car notre attaque a manqué de tranchant. Nous avons eu plusieurs occasions nettes, mais aucune n'a trouvé le chemin des filets. »