Madagascar: Littérature - Une trentaine d'écrivains malgaches distingués par l'État

Vingt-huit écrivains membres de l'association Havatsa Upem, ainsi que des auteurs issus d'autres cercles de poètes et d'écrivains du pays, ont reçu des distinctions honorifiques au cours d'une cérémonie officielle à la salle Dox de la Bibliothèque nationale, le samedi 31 janvier 2026.

Parmi eux, 11 ont été élevés au grade de commandeur de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture, 4 au grade d'officier et 13 au grade de chevalier. Parmi les récipiendaires figure Bakoliniaina Griffine, journaliste et vice-présidente de Havatsa-Upem.

Placée sous le signe de la reconnaissance et de la valorisation de la création littéraire, cette cérémonie, à l'initiative du ministère de la Communication et de la Culture, a pour objectif la reconnaissance et la valorisation de la littérature malgache.

Elle est destinée à honorer celles et ceux qui ont œuvre durablement pour le bien de la société à travers l'écriture, la pensée et la transmission des valeurs culturelles. « Il est indispensable de reconnaître les personnes qui accomplissent des actions utiles et bénéfiques pour la communauté », a souligné le ministère de la Communication et de la Culture, rappelant le rôle central de la langue et de la littérature dans la formation de l'esprit citoyen.

Elle visait également à saluer l'engagement durable des auteurs qui contribuent, à travers leurs écrits, à l'enrichissement de la langue malgache et à la transmission des valeurs culturelles.

Le ministère de la Communication et de la Culture, représenté par son secrétaire général, Rasolofoarijaoña Miary, a souligné l'importance du rôle des écrivains dans la construction de la conscience citoyenne et le développement intellectuel de la société.

Le ministère a également mis en avant sa volonté d'accompagner les initiatives culturelles indépendantes et de créer des espaces de dialogue et de réflexion, en cohérence avec la vision de refondation portée par le gouvernement actuel.

Un accent particulier a été mis sur la valeur de la langue malgache qui, malgré les défis encore à relever, progresse progressivement en matière de reconnaissance et de rayonnement.

Elle figure aujourd'hui parmi les douze langues les plus influentes du continent africain, une évolution à laquelle les écrivains ont largement contribué à travers la valorisation et la promotion de la langue.

Enfin, le président de Havatsa-Upem, Hajaina Naomy, a présenté les grandes lignes du programme d'activités prévues pour l'année 2026, axées sur la promotion, la diffusion et le rayonnement de la langue malgache.