Madagascar: Concert - Gazo attendu pour la première fois à Madagascar en avril 2026

Le rappeur Gazo se produira à Antananarivo, le 10 avril 2026, au stade Barea Mahamasina. Il s'agira de la première venue de l'artiste à Madagascar. Le concert est organisé par Nasproduction, qui a déjà fait venir plusieurs artistes internationaux au pays.

Artiste majeur de la scène rap francophone, Gazo est associé au courant drill, un style musical caractérisé par des sonorités sombres et un ton direct. Il dispose d'une audience importante au sein du public jeune et figure parmi les artistes les plus suivis du genre sur les plateformes de diffusion numérique.

Selon les organisateurs, la date du 10 avril constitue le point central d'une programmation appelée à s'élargir. D'autres artistes doivent rejoindre l'affiche, mais leur identité n'a pas encore été communiquée. Les annonces seront faites progressivement au cours des prochaines semaines.

Ce concert s'inscrit dans les actions portées par Nasproduction à travers le dispositif Horizon Madagascar. Lancée en 2024, cette initiative vise à accompagner des projets culturels en lien avec la jeunesse, notamment par des actions de formation, de transmission de compétences et de valorisation des métiers liés à l'événementiel et au spectacle vivant. Des activités parallèles au concert sont prévues dans ce cadre.

L'ouverture de la billetterie est annoncée pour le 3 février 2026. Les billets seront disponibles en ligne sur la plateforme Ticketplace.io, ainsi que dans les points de vente Ticketplace situés à Mass'In Isoraka et Mass'In Ankorondrano. Les informations complémentaires relatives à l'organisation de l'événement seront communiquées ultérieurement par les organisateurs.