Sénégal: Problématique des déchets Plastiques au Sénégal - Francophonie Zéro Plastique, un renfort de taille dans la guerre contre le plastique, cet ennemi qui menace notre existence vitale

Les sachets plastiques et autres emballages sont principalement faits de polyéthylène, un polymère dérivé du pétrole. Ils se dégradent lentement à l'échelle de la vie humaine : Un sachet peut mettre plus de quatre cents (400) ans à disparaître, se fragmentant en micro-plastiques qui s'accumulent dans l'environnement. Lorsqu'ils sont chauffés ou brûlés, les plastiques libèrent des composés chimiques toxiques dans l'air et sur les aliments, affectant notre santé, notamment le système hormonal, la fertilité et le risque de cancer.

Les micro-plastiques ont été retrouvés dans le sang, dans les poumons et les selles humaines...la preuve qu'ils pénètrent le corps humain.Dans certains cas les déchets plastiques obstruent les caniveaux, favorisant ainsi la stagnation des eaux, et des inondations qui à leur tour sont à l'origine des maladies comme le paludisme, les épidémies (choléra par exemple).

Face à ce danger, le gouvernement a déclaré la guerre au Plastique à travers plusieurs munitions. La loi contre le plastique en première ligne militaire sur le front du combat contre le plastique.Conscient du niveau de la pollution plastique, l'Etat du Sénégal a adopté la loi 2015-09 du 04 Mai 2015, relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle des déchets plastiques.

Au regard de certaines contraintes, cette loi a été abrogée et remplacée par celle de 2020-04 du 08 Janvier 2020, relative à la prévention et à la réduction de l'incidence des produits plastiques sur l'environnement. Cette dernière loi a eu le mérite de prendre en compte :l'extension des interdictions sur les plastiques à usage unique ,l'intégration de la responsabilité élargie des producteurs,un encadrement renforcé de la production, de l'importation et de la distribution, l'utilisation d'outils économiques incitatifs et la promotion de l'économie circulaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette loi entrée en vigueur le 20 Avril 2020 a donné les résultats suivants :la disparition des gobelets plastiques remplacés par des alternatives (carton, papier),l'élimination progressive des sacs de caisse plastique dans les grandes surfaces,des saisies de produits prohibés par les forces de défense et de sécurité (gendarmerie et services du ministère de l'environnement),une collaboration accrue entre l'Etat, et certaines entreprises pour encourager le recyclage.

Malgré ces succès militaires relatifs, la guerre n'est pas gagnée pour plusieurs raisons :la disponibilité limitée et le coût élevé des alternatives (emballages biodégradables, matériaux réutilisables),la persistance des circuits parallèles d'importation et de distribution illicites,la non adhésion des populations et des opérateurs économiques ,l'insuffisance des moyens financiers, humains et techniques pour un contrôle et un suivi efficaces

La volonté politique doit alors être la minution de plus grand calibre et venir en appoint à cette première ligne militaire au front dans le farouche combat à mener contre l'agresseur que représentent les déchets plastiques.Cette volonté politique doit se traduire en théâtre d'opérations militaires sur le champ de bataille contre le plastique et se déclineront ainsi :intensifier l'éducation, la formation et la sensibilisation aux effets néfastes du plastique,diminuer l'usage des plastiques à usage unique et promouvoir des alternatives durables (sachets réutilisables, emballages compostables), améliorer les infrastructures de gestion des déchets et les programmes de collecte,encourager les commerces à utiliser des systèmes de consigne ou de recharge,appliquer et renforcer le dispositif législatif et réglementaire existant contre les plastiques à usage unique,instaurer des politiques de réduction de la production de plastiques ,soutenir les initiatives locales de recyclage et d'économie circulaire et s'engager résolument dans les traités internationaux qui visent à limiter cette pollution plastique.

Au total, L'avènement de Francophonie Zéro plastique, le nouvel ancrage institutionnel de la direction du cadre de vie (récemment rattaché au ministère de l'environnement et de la transition écologique), la mobilisation inclusive constituent une armada, une véritable opportunité qui fonde notre espoir de remporter enfin cette guerre en vue de protéger l'humanité et de promouvoir la vie.