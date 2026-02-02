Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Les acteurs plaident pour un renforcement de la gouvernance du secteur

Plus de six cents acteurs publics et privés se sont réunis, le 31 janvier à Pointe-Noire, pour échanger autour des enjeux, des défis réglementaires et des perspectives du secteur pétrolier et gazier. Ces assises ont confirmé l'importance du dialogue entre décideurs publics, entreprises, experts et acteurs locaux dans la transformation et la gouvernance du secteur énergétique.

Initié par Afrikan Campus Academy, le séminaire de haut niveau consacré aux enjeux, aux défis réglementaires et aux perspectives du secteur pétrolier et gazier a réuni des représentants des administrations publiques, des entreprises privées, ainsi que des milieux académiques et des experts venus du Congo et de l'international.

De la fiscalité et de la comptabilité pétrolières et gazières aux thématiques liées aux contrats pétroliers, au contenu local et à la transition énergétique, l'ensemble des problématiques clés du secteur a été abordé par les participants.

Selon le directeur général d'Afrikan Campus Academy, Yvon Boudoumbou, l'enjeu central de ces panels réside dans la construction de la confiance. La comptabilité et la fiscalité constituent, selon l'organisateur de ces assises, le socle de cette confiance, indispensable pour accroître la valeur ajoutée nationale et faire de l'audit un véritable levier d'amélioration de la performance, au-delà de sa fonction de contrôle.

À travers ce séminaire, Afrikan Campus Academy, présent en France et en Afrique, entend s'imposer comme un catalyseur de compétences et de réflexions stratégiques au service du développement économique africain.

Sponsor officiel de l'événement, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) a réaffirmé son engagement en faveur d'un secteur énergétique performant, attractif et durable. Son directeur général, Maixent Raoul Ominga, a décliné les grandes orientations stratégiques de l'entreprise autour de trois axes majeurs : contribuer à la transformation et à la transition de la production existante, accompagner l'État dans le renforcement de la confiance des investisseurs, et positionner la SNPC à l'avant-garde de la transition énergétique.

Pour le deuxième secrétaire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Godefroy Michel Dibakala, cette rencontre place la ville océane « comme épicentre de la gouvernance énergétique nationale et régionale ».

Elle a permis aux participants, a estimé Sylvette Lempoua, secrétaire général du département de Pointe-Noire, de mieux appréhender les enjeux mondiaux de l'exploitation pétrolière et gazière et d'anticiper les perspectives à court, moyen et long terme.