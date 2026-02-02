Sénégal: Le maire Mamadou Diallo liste ses réalisations

A quelques mois de la fin de son mandat, le maire de la commune de Koussy a présenté les résultats qu'il a obtenus depuis son arrivée à la tête de cette institution. Il a invité les populations à renforcer la vigilance pour la préservation des ressources forestières.

SEDHIOU- Dans la commune de Koussy, l'heure est au bilan. L'édile de cette circonscription de l'arrondissement de Diendé dans le département de Sédhiou, Mamadou Diallo, a profité de ce weekend pour présenter toutes les avancées qu'il a apporté dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'assainissement et de l'aménagement depuis janvier 2022 date à laquelle, il a été élu.

« Avec les fonds de concours, 5 clôtures ont été érigées. Le logement de sage-femme et la maternité du poste de santé ont été modernisés », a informé le maire Mamadou Diallo devant ses administrés. Les villages de Koussy, Keur Habib et Hamdani Chérif, ont obtenu un éclairage public pour la première fois. Quant au mur de clôture du stade municipal, il est en cours de construction.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La commune de Koussy a bénéficié des interventions de programme de développement économique de la Casamance. Grâce au Pdec, une maternité toute neuve et des cases de santé ont été offertes au village de Bari, Talito et Niamaya. En plus des mini forages implantés à Médina Fass, Dar Salam, Keur Habib et Alabatou ; Séfa, Soucoutoto, Bassaf ont bénéficié d'un projet d'adduction d'eau potable. Selon Mamadou Diallo, des périmètres maraîchers et des outils de production du Fonio ont été distribués à certains villages de la commune.

En mars 2021, lors des manifestations politiques, la commune de Koussy a subi des incendies. « Nous avons pu moderniser les locaux de la mairie surtout l'état civil », a signalé le maire de la localité. Selon, M. Diallo, les registres ont été améliorés et les agents de l'état civil sont mis dans des conditions idoines pour servir efficacement les usagers de la commune de Koussy. Le délai de délivrance de certains actes est aujourd'hui réduit. La commune s'est modernisée et tous les actes qui sont livrés sont aujourd'hui informatisés.

Le maire a profité de cette rencontre avec les populations pour souligner l'importance de préserver les ressources forestières. « Des centaines d'hectares de terre sont ravagées chaque année dans la commune de Koussy », a-t-il rappelé. Le chef de la brigade des eaux et forêts de Diendé, a pour sa part, annoncé des sensibilisations auprès des populations pour enregistrer zéro feu de brousse. « Depuis notre arrivée, nous avons redynamisé les comités villageois », a dit Moussa Bopp. L'agent des eaux et forêts a demandé à la maire des appuis matériels. Il a dans le même sillage promis d'apporter un soutien de ses services aux comités villageois.