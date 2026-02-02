Rwanda: Pour améliorer l'accès aux soins de sa population, le pays expérimente une application basée sur l'IA

Baptisé Horizon 1000, le projet développé par la Fondation Gates et la société américaine Open AI en partenariat avec les autorités rwandaises vise à pallier le manque criant de professionnels de santé dans le pays. Testée pendant deux ans dans une cinquantaine de dispensaires rwandais, l'application pourrait ensuite être déployée dans 1000 centres de santé du continent africain, si le résultat est concluant.

L'intelligence artificielle (IA) peut-elle améliorer l'accès et la qualité des soins ? Au Rwanda en tout cas, la fondation Gates lance actuellement une campagne de tests d'une nouvelle application pour appuyer les professionnels de santé dans leurs décisions alors que le pays fait face à un manque criant de personnels et d'infrastructures sanitaires, notamment en région : le Rwanda ne dispose en effet que d'un médecin pour 1000 patients, là où l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en préconise quatre fois plus...

Avec une technologie basée sur l'IA, l'application en question est en train d'être déployée dans 50 dispensaires pour une durée de deux ans. Mené en partenariat avec les autorités rwandaises, le projet - baptisé Horizon 1000 - dans lequel la Fondation Gates et la société américaine Open AI investissent 50 millions de dollars « vise à améliorer l'accès aux soins et à renforcer - et non remplacer - le jugement clinique » précise un haut responsable du ministère rwandais de la Santé, Andrew Muhire.

Si l'objectif de cette application est donc d'aider les professionnels de santé à améliorer leurs prises de décisions et à gagner du temps, la période de test à laquelle elle va être soumise doit cependant permettre de régler un problème majeur : celle-ci a effectivement été créée et développée en anglais, une langue peu parlée au Rwanda ou 75% de la population échange en kinyarwanda...

Reste donc à savoir si le résultat sera concluant. Dans un tel cas de figure, l'application pourrait alors être déployée dans 1000 centres de santé répartis sur l'ensemble du continent africain.