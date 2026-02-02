Ethiopie: L'administration régionale et le TPLF appellent à l'apaisement et au dialogue au Tigré

Le TPLF, principale force politique de la région du nord de l'Éthiopie, a réaffirmé son engagement en faveur du processus de paix malgré les attaques. De la même façon, le président de l'administration régionale intérimaire, le général Tadesse, a appelé au dialogue. Une volonté d'apaisement après plusieurs affrontements qui ont opposé les forces du Tigré à l'armée fédérale la semaine dernière. Deux frappes de drones ont aussi touché des camions de marchandises dans le nord du Tigré.

À la télévision éthiopienne, le général Tadesse s'est voulu rassurant : « Notre retrait montre clairement que nous n'avons aucune envie de retourner à la guerre », a-t-il déclaré avant de condamner les frappes de drones et de plaider pour la paix et le dialogue.

Même son de cloche de l'autre côté. Le Front de Libération du peuple du Tigré s'est dit prêt à participer à des pourparlers sous la houlette de l'Union africaine, et a réaffirmé son intention de respecter le processus de paix signé en 2022 à Pretoria.

Pourtant les deux camps se sont affrontés dans des combats au Tigré cette semaine, les plus importants depuis la fin de la guerre, selon le chercheur René Le Fort, mais pour lui rien n'indique que ce soient les préliminaires d'une guerre massive, la raison de ces affrontements reste cependant inconnue et la stratégie du gouvernement fédéral reste floue.

Le Premier ministre Abiy Ahmed est resté silencieux et n'a pas commenté les frappes de drone. Des incertitudes qui inquiètent les habitants sur place. Les vols d'Ethiopian Airlines n'ont toujours pas repris dans la région, ils sont suspendus depuis quatre jours maintenant.