Liberia: La mise en place de la cour en charge de juger les crimes de la guerre civile se précise

Un pas de plus vers le futur tribunal au Libéria chargé de juger les responsables des atrocités commises pendant les deux guerres civiles, entre 1989 et 2003. La semaine dernière, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a formé une vingtaine d'avocats libériens aux crimes internationaux, pour préparer la mise en place de la future cour. Le gouvernement libérien affirme avoir inscrit un peu plus d'1,3 million de dollars au budget pour ce chantier.

Pas moins de cinquante avocats devraient être formés au total, et une vingtaine de procureurs et d'enquêteurs sont pressentis pour faire fonctionner la future cour.

Les critères d'embauche sont stricts : pas d'implication dans les guerres civiles, pas de condamnation. Autre choix déterminant, celui de trouver un site. L'emplacement du tribunal est jugé sensible, explique Jallah Barbu, directeur exécutif chargé de la mise en place de la Cour des crimes de guerre et économiques.

« Où installer ce tribunal en sécurité ? On pense aux procureurs, aux juges, aux accusés -- et à éviter que quiconque ne fasse dérailler la procédure dès l'ouverture de la cour », explique-t-il.

Les premiers procès attendus en 2027

Pour Jallah Barbu, au-delà des aspects techniques, cette juridiction doit aussi envoyer un message fort. « D'abord, il faut dire : "plus jamais ça". Plus jamais personne ne doit recourir à ce genre de méthodes pour régler des problèmes politiques ou de gouvernance au Libéria. Nous avons essayé de réconcilier le pays, mais une réconciliation sans justice - sans réparation pour ceux qui ont souffert la guerre et en subissent encore les conséquences - nous ne voyons pas comment elle peut aboutir ».

Sur le plan juridique, Jallah Barbu assure que les projets de loi sont désormais sur le bureau du président Joseph Boakai, avant leur transmission au Parlement.

Ces textes actent la création de la Cour des crimes de guerre et économiques : une juridiction hybride, avec un nombre de juges défini et des dispositions pour les témoins. Les premiers procès sont espérés d'ici novembre 2027.