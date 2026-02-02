Maroc: Nouvelle visite du ministre français de la Justice sur fond de lutte contre le narcotrafic

Moins d'un an après sa dernière visite, Gérald Darmanin se rend à nouveau en visite officielle dans le royaume, lundi 2 et mardi 3 février, pour renforcer encore la coopération judiciaire entre Paris et Rabat, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Habitué du royaume où sa dernière visite remonte à moins d'un an - elle a eu lieu en mars 2025 -, le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, se rend à nouveau en visite officielle au Maroc, lundi 2 et mardi 3 février, avec un objectif : renforcer la coopération judiciaire entre Rabat et Paris, notamment en matière de lutte contre le narcotrafic et le grand banditisme.

Le déplacement de Gérald Darmanin intervient alors qu'en la matière, la collaboration entre les deux pays s'est intensifiée ces derniers mois. En janvier 2025, le Maroc a ainsi extradé vers la France Félix Bingui, l'homme soupçonné d'être à la tête du clan marseillais Yoda.

Cinq mois plus tard, en juin, le Franco-Marocain Badiss Mohammed Bajjou, soupçonné d'avoir commandité plusieurs enlèvements dans le milieu de la crypto-monnaie, était interpellé à Tanger. la France voudrait aujourd'hui son extradition.

Intense coopération judiciaire entre Paris et Rabat

Enfin, en août dernier, deux complices présumés du narcotrafiquant Mohamed Amra - dont l'évasion d'un fourgon pénitentiaire en France, en mai 2024, avait causé la mort de deux surveillants pénitentiaires - avaient été transférés vers l'Hexagone, six mois tout juste après leur arrestation au Maroc. Une double extradition à la suite de laquelle Gérald Darmanin avait diffusé sur les réseaux sociaux un message remerciant les Marocains, notamment son « homologue de la Justice » ayant « rendu cette opération possible rapidement ».

Lors de ce nouveau voyage dans le royaume, Gérald Darmanin doit le rencontrer à nouveau tandis qu'un échange avec le ministre de l'Intérieur est également envisagé.