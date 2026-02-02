Congo-Brazzaville: Élection présidentielle de mars 2026 - La Lékoumou a choisi son candidat

Le périple ayant amené la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, à prêcher la paix du 26 janvier au 3 février dans tous les districts de la Lékoumou, a également été une occasion pour les forces vives de ce département de s'exprimer.

Au-delà du fait qu'elles ont promis de préserver la paix et le vivre-ensemble, elles ont appelé le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à faire acte de candidature à l'élection de mars prochain.

Les forces vives de la Lékoumou misent sur Denis Sassou N'Guesso à la présidentielle. « Nous sommes impatients de voir le président Denis Sassou N'Guesso annoncer sa candidature », ont-elles fait savoir durant la tournée de la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, dans les tous les districts du département.

Dans le district de Mayéyé, les autochtones ne sont pas restés en marge de cet appel. Ils l'ont formulé à l'issue du culte oecuménique, le dimanche 1er février, rassemblant à la "Place rouge" catholiques, protestants, Zéphirins et bien d'autres obédiences religieuses. Une manière pour l'Église de rendre témoignage du vivre-ensemble dans le pays.

Par la même occasion, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a sensibilisé aux valeurs de paix, à la préservation des acquis du développement socio-économique, aux lois "Mouebara" et "Potignon".

Elle est revenue, par ailleurs, sur les dates relatives à la présidentielle pour laquelle la population souhaite la candidature du président de la République. « Pour l'élection présidentielle, la campagne aura lieu du 28 février au 13 mars. Le vote est prévu le 12 mars pour les agents de la Force publique et le 15 mars pour les civils », a-t-elle indiqué.

Il convient de rappeler que dans le département de la Lékoumou, les appels à la candidature du président Denis Sassou N'Guesso ne datent pas d'aujourd'hui. En novembre 2025 à Sibiti, les sages et les notabilités traditionnelles l'ont fait en remettant au chef de l'État les symboles ancestraux avec la promesse de le soutenir aussi longtemps que les ancêtres lui donneront la force de commander.

Bien avant, notamment en mars dernier lors de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme à Mayéyé, la gent féminine du département, réunie autour de la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, avait appelé le président de la République à faire acte de candidature à l'issue d'une marche organisée pour la circonstance. C'est donc cette voie tracée par les sages et nobailités que la population a résolu de suivre.

Aujourd'hui, les forces vives de la Lékoumou ainsi que l'ensemble des groupements et partis politiques qui ont appelé le président Denis Sassou N'Guesso à se porter candidat vont devoir retenir leur souffle jusqu'à ce que le chef de l'État réponde à leur appel.