Afrique: Minerais critiques - Washington accueille une conférence internationale ce 4 février

Les États-Unis organiseront une réunion ministérielle, le 4 février à Washington, consacrée aux matières premières minérales et métalliques essentielles aux technologies modernes. Plusieurs pays africains producteurs de ressources stratégiques, dont la République démocratique du Congo, le Kenya et la Guinée, sont annoncés parmi les participants.

L'initiative, officialisée le 20 janvier dernier par l'administration américaine, vise à renforcer la coopération avec des partenaires étrangers afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement en ressources stratégiques.

Selon un communiqué du département d'État, la rencontre sera présidée par le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Il s'agira de la première réunion ministérielle spécifiquement consacrée aux minerais critiques essentiels pour plusieurs secteurs clés, notamment les technologies avancées, les télécommunications, les véhicules électriques, l'aéronautique militaire et les industries de défense.

Plusieurs pays africains producteurs de minerais stratégiques sont attendus à cette réunion. D'après le magazine Jeune Afrique, citant des sources proches du secteur minier, des responsables politiques et des acteurs majeurs de l'industrie minière participeront aux échanges.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait être présent, accompagné du ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, ainsi que du président du Conseil d'administration de la Gécamines, Guy-Robert Lukama.

Dans un message publié sur le réseau social X, le département d'État américain a indiqué que le renforcement des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques avec des partenaires internationaux constitue un enjeu central pour la sécurité économique et nationale des États-Unis, leur leadership technologique et la transition énergétique.

Cette réunion s'inscrit dans une dynamique diplomatique plus large engagée par Washington en direction de l'Afrique. La question des minerais critiques avait déjà été abordée lors du sommet du G7 du 13 janvier, où la sécurisation de ces ressources figurait parmi les priorités discutées par les puissances industrielles, dont les États-Unis.

Le sujet a été également évoqué quelques jours plus tard, le 17 janvier, lors de l'investiture du président guinéen, Mamadi Doumbouya. À cette occasion, le responsable du bureau Afrique du département d'État américain avait souligné le rôle stratégique de la Guinée et d'autres pays africains dans l'approvisionnement mondial en matières premières critiques.