Madagascar: États-Unis/AGOA - La décision revient à la Chambre des représentants

La reconduction de l'African Growth and Opportunity Act (Agoa) demeure incertaine, alors que la Chambre des représentants des États-Unis doit de nouveau se prononcer sur le texte modifié par le Sénat.

Le projet de loi HR 7148, initialement adopté par la Chambre des représentants le 12 janvier dernier afin de reconduire l'Agoa, a été modifié par le Sénat américain. Cette nouvelle version inclut un financement limité des services fédéraux ainsi qu'une prolongation de l'Agoa jusqu'au 31 décembre 2026, avec effet rétroactif à son expiration du 30 septembre 2025.

Le Sénat a adopté ce texte amendé par 71 voix contre 29. Toutefois, la version votée diffère de celle approuvée par la Chambre. En conséquence, cette dernière doit se réunir pour adopter à nouveau le projet de loi. Or, le président de la Chambre, Mike Johnson, a refusé de convoquer l'assemblée avant lundi, faisant planer la menace d'un nouveau shutdown gouvernemental aux États-Unis ce week-end.

Pour Madagascar, la situation est préoccupante. Depuis l'expiration de l'Agoa le 30 septembre 2025, les exportateurs malgaches vers les États-Unis subissent une surtaxe de 15 %, supportée par les acheteurs, ce qui fragilise la trésorerie des entreprises franches. Plus de 7 000 emplois directs sont actuellement menacés, sans compter les emplois indirects et la sous-traitance. Le secteur textile, pilier de l'économie malgache, a déjà enregistré des pertes d'emplois, rappelant la suspension de Madagascar de l'Agoa entre 2009 et 2014.

Urgence

Herilanto Rakotoarisoa, président du Groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP), souligne l'urgence de la situation : « Aujourd'hui, les priorités aux États-Unis ne sont pas économiques, mais politiques. C'est le moment de dialoguer pour protéger nos emplois et nos entreprises. »

Face à cette incertitude, le GEFP appelle à un dialogue immédiat entre l'État malgache, les syndicats et les entreprises. Parmi les mesures demandées figurent le paiement rapide des crédits de TVA, un assouplissement des règles liées au chômage technique et un renforcement des négociations avec les autorités américaines.

La reconduction de l'Agoa reste donc suspendue aux décisions de la Chambre américaine. Sa réunion et le vote prévus cette semaine seront déterminants pour le maintien des exportations et des emplois à Madagascar.