Madagascar: Meeting de limoges - Claudine Nomenjanahary survole le 60 mètres

La sprinteuse Claudine Nomenjanahary a parfaitement entamé sa saison 2026 en s'imposant sur le 60 m lors du meeting international de Limoges, en égalant son propre record de 7"31.

La saison indoor 2026 débute sous les meilleurs auspices pour Claudine Nomenjanahary. Engagée au Meeting national en salle de la Haute-Vienne (WAIT Challenger), disputé le 31 janvier à la salle Marie-José Pérec de Limoges, la sprinteuse malgache s'est illustrée sur le 60 mètres, distance reine de l'athlétisme en salle, en surclassant toutes ses adversaires en finale.

Face à un plateau international relevé, la sociétaire du Stade Sottevillais 76 n'a laissé aucune place au doute.

En finale A, Claudine Nomenjanahary s'est imposée avec autorité en 7"31, égalant son record personnel, devant la Norvégienne Rislwati Noami (7"33) et la Belge Nkansa Delphine (7"34). Une victoire nette, construite sur une excellente sortie de blocs et une accélération maîtrisée jusqu'à l'arrivée.

«Je suis très contente du résultat malgré les blessures survenues il y a quelques mois. Je ne m'entraînais pas beaucoup, mais j'ai tout donné durant la course, et voilà», a-t-elle confié à l'issue de l'épreuve.

Montée en puissance

Cette performance vient confirmer les signaux positifs observés depuis le début de sa saison en France. Lors du meeting de Sotteville, Claudine Nomenjanahary avait déjà montré qu'elle montait en puissance en réalisant 7"42 sur 60 m, avant d'enchaîner avec un solide 24"36 sur 200 m, à seulement un centième du record national malgache (24"35).

Spécialiste du 100 m et du 200 m, la sprinteuse considère la saison en salle comme une phase de préparation et de montée en régime. Le 60 m lui permet de travailler la vitesse pure et surtout la qualité de ses départs, un élément clé pour ses performances en extérieur.

Pour Claudine Nomenjanahary, cette victoire à Limoges illustre une progression technique évidente. Plus relâchée dans sa foulée et plus agressive dans sa phase d'accélération, la triple médaillée d'or des JIOI 2023 semble avoir franchi un cap dans son approche du haut niveau. Son intégration au sein du circuit français, réputé exigeant, lui offre un cadre de travail favorable à la régularité et à la performance.

« C'est une grande compétition réunissant de très bons athlètes. Cette victoire est importante pour moi, d'autant plus qu'elle a été remportée sur la piste portant le nom de la grande star de l'athlétisme français, Marie-José Pérec. C'était ma deuxième sortie de l'année. J'ai égalé mon propre record et cela donne beaucoup d'espoir pour la suite », explique Claudine Nomenjanahary.

Ce succès constitue également un signal fort pour l'athlétisme malgache. À travers ses résultats, Claudine Nomenjanahary confirme son statut de référence nationale du sprint féminin et nourrit de légitimes ambitions pour la suite de la saison indoor, avant d'aborder les grands rendez-vous du plein air avec confiance.