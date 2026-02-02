Congo-Brazzaville: Recherche - L'Académie nationale des sciences et technologies face à de multiples défis

Réunis en assemblée générale ordinaire le 30 janvier à Brazzaville, les membres de l'Académie nationale des sciences et technologies du Congo (ANSTC) ont dressé un constat alarmant de l'état de la recherche scientifique nationale. Le secteur demeure confronté à un déficit de financements, à l'absence de reconnaissance officielle de l'Académie et à une faible mobilisation de la communauté scientifique.

Les assises de l'ANSTC ont réuni les principales figures scientifiques du pays, issues de disciplines variées telles que les sciences fondamentales, l'agriculture, les sciences humaines et sociales, l'environnement, l'ingénierie et l'informatique. Ouvrant l'année académique 2026, le président de l'ANSTC, le Pr Assori Itoua Ngaporo, également délégué général à la Recherche scientifique, a fixé les grandes orientations pour les mois à venir.

Sans détour, le Pr Itoua Ngaporo a pointé plusieurs obstacles majeurs au bon fonctionnement de l'Académie. En première ligne, le manque de moyens financiers. « Sans argent, on ne peut pas gagner une guerre », a-t-il affirmé, soulignant l'insuffisance du budget de l'État consacré à la recherche scientifique et à l'innovation technologique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette contrainte financière s'ajoute l'absence de reconnaissance officielle de l'Académie par les pouvoirs publics. Créée le 27 décembre 2011, l'ANSTC, forte aujourd'hui de quatorze années d'existence, n'est toujours pas instituée par une loi, ne dispose ni de siège propre ni de subvention de l'État.

Toutefois, une note d'espoir a été évoquée avec l'annonce de propositions formulées par le nouveau ministre en charge de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, en vue de la reconnaissance officielle de l'Académie. Selon son président, l'institution pourrait être associée aux travaux de la commission chargée de l'élaboration du décret portant son organisation et son fonctionnement.

L'autre difficulté relevée concerne la faible implication de certains scientifiques. Pour le Pr Itoua Ngaporo, une académie de sciences doit être un véritable laboratoire d'idées, fondé sur la rigueur scientifique, la production et la valorisation des connaissances, l'organisation de conférences, de colloques et de débats, ainsi que la promotion de la multidisciplinarité et de l'excellence à travers la distinction des meilleurs chercheurs.

Les travaux de l'assemblée générale ont également été marqués par l'élection d'un nouveau membre titulaire et le renforcement du bureau exécutif. Le Pr Itoua Ngaporo s'est enfin félicité de la participation des membres et du soutien des partenaires de l'Académie.