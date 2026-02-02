Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Le Club 2002/PUR mobilise pour Denis Sassou N'Guesso

À moins de deux mois de l'élection présidentielle du 15 mars, le Club 2002 -Parti pour l'unité et la République (PUR) a profité de la célébration de son 24e anniversaire, le 31 janvier à Brazzaville, pour réaffirmer son soutien à la candidature du président Denis Sassou N'Guesso.

Le meeting du Club 2002-PUR au Palais des congrès de Brazzaville avait des allures de démonstration de force politique et organisationnelle. Chants, animations et ferveur partisane ont précédé l'entrée solennelle de l'étendard du parti, donnant le ton d'un rassemblement clairement inscrit dans la perspective de l'élection présidentielle de mars prochain.

Le secrétaire général du Club 2002-PUR, Juste Désiré Mondélé, a ouvert la rencontre par un discours, suivi de la lecture des motions de soutien à la candidature du président Denis Sassou N'Guesso et des messages d'encouragement adressés au président du parti, le révérend pasteur et sénateur Wilfrid Nguesso.

Revenant sur la genèse du Club 2002-PUR, Juste Désiré Mondélé a rappelé un contexte de naissance marqué par les lendemains difficiles des tragédies politiques qu'a connues le Congo. « Le club est né dans une ambition de rassemblement, de paix et de réconciliation », a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Vingt-quatre ans plus tard, le parti se targue d'un parcours politique continu : participation à toutes les échéances électorales, implication dans des initiatives de paix, formation de cadres devenus élus locaux, parlementaires ou membres de l'exécutif.

Un cheminement que la direction du parti revendique comme fidèle à ses principes fondateurs, inspirés de la démocratie chrétienne et d'un ancrage fort à la base. « Le Club 2002 s'est engagé dès 2002 à accompagner l'action politique d'un homme d'exception, le président Denis Sassou N'Guesso. Aujourd'hui encore, nous sommes derrière le président de la République », a martelé le secrétaire général, inscrivant clairement le parti dans la majorité présidentielle et dans une logique de continuité politique.

Après Pointe-Noire, le parti a renouvelé ses instances intermédiaires de Brazzaville, arrondissement par arrondissement et quartier par quartier. Une structuration méthodique que le Club 2002-PUR considère comme la clé de son efficacité électorale. Les quelque 3 000 participants au meeting n'étaient pas des invités, mais, selon les responsables, des animateurs et cadres du parti, déjà engagés sur le terrain.

Le porte-parole du parti, Louis Gabriel Missatou, député de la première circonscription de Lumumba à Pointe-Noire, a détaillé la stratégie électorale. Pour le Club 2002-PUR, le bilan du président Denis Sassou N'Guesso justifie pleinement le renouvellement de l'appel à sa candidature, déjà formulé le 12 juillet dernier à Pointe-Noire. Il est présenté comme un « acteur de paix » et un « garant de la stabilité » du pays.

La campagne à venir sera, selon lui, ciblée et méthodique. Trois critères guideront la mobilisation : être inscrit sur les listes électorales, disposer d'une pièce d'identité ou d'une carte d'électeur, et surtout se rendre aux urnes le jour du scrutin. « Nous n'allons pas solliciter le tout-venant », a-t-il précisé.