Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Hongrie, Israël, Italie, Malte et Pays-Bas)

Hongrie, 20e journée, 1re division

Sans Senna Miangué, absent de la feuille de match, l'ETO Györ concède le nul 2-2 face à Debrecen.

Depuis son arrivée en Hongrie, le défenseur belgo-congolais n'a joué que deux matches de championnat, dont une seule titularisation (92 minutes au total).

Israël, 21e journée, 1re division

Troisième match sans Fernand Mayembo pour l'Hapoel Tel Aviv, vainqueur du Maccabi Netanya (2-0). Le promu est 3e avec 38 points.

Sakhnin partage les points avec l'Hapoel Jérusalem (0-0). Sans Glid Otanga ni Durel Avounou.

Italie, 23e journée, 1re division

Cremonense s'incline face à l'Inter (0-2). Sans Warren Bondo, blessé.

Le Torino bat Lecce 1-0. Sans Niels Nkounkou, malade.

Italie, 24e journée, 3e division, groupe C

La réserve de l'Atalanta Bergame chute à domicile face à Benevento (3-4). Titulaire, Digne Pounga a joué toute la rencontre.

Malte, 3e journée du tournoi de clôture, 1re division

Marsaxlokk prend les 3 points à Birkirkara (1-0). Sans Chritsoffer Mafoumbi, à l'infirmerie, ni Juvhel Tsoumou, absent pour le second match de rang.

Marsaxlokk se replace dans la course au Top 6.

Pays-Bas, 31e journée, 1re division

Nimègue l'emporte à Alkmaar (3-1). Remplaçant, Brayann Pereira est entré à la 75e.

Pays-Bas, 25e journée, 2e division

Den Bosch peine face à Emen (1-1). Titulaire, Kévin Monzialo n'a pas marqué mais est impliqué sur l'égalisation de van Leeuwen à la 88e.