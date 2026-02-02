Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi à Abou Dhabi pour signer un accord économique global avec les Émirats

Le président congolais Félix Tshisekedi est en déplacement à l'étranger cette semaine. Il est notamment attendu aux États-Unis, mais est arrivé dimanche 1er février aux Émirats arabes unis à Abou Dhabi. La présidence congolaise présente comme « historique » la signature d'un accord économique global.

Une cérémonie de signature est en effet prévue dans la journée de lundi 2 février au palais présidentiel. Elle aura lieu en présence de l'émir et du président congolais. Il s'agit d'un « accord d'envergure », selon un proche de la présidence qui ajoute que celui-ci est le fruit de deux années de négociations. Le document de plus de 100 pages couvre de nombreux secteurs.

Il y a quelques jours, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku avait annoncé en avant-première cette rencontre d'Abou Dhabi, affirmant que des contrats, notamment sur l'or, seraient prochainement signés. Une façon, selon lui, de réduire la capacité de nuisance du Rwanda dans l'est du pays.

L'or congolais au centre de cet accord

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour ce membre du gouvernement, présent dans la délégation puisque c'est lui qui va officiellement parapher le contrat, la guerre à l'Est n'est pas seulement une lutte armée, mais aussi une bataille pour la souveraineté économique de la RDC.

Kinshasa estime en effet que les Émirats arabes unis sont une des destinations finales de l'or congolais qui transite par le Rwanda. L'un des objectifs de cet accord est donc de casser cette dynamique.