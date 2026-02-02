Burkina Faso: Sécurité - Le Président du Faso remet 2 000 motos à la Police nationale

Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a remis ce lundi 02 février 2026, deux mille (2000) motos à la Police nationale.

C'est une commande spéciale d'engins à deux roues de marque « Yento » qui veut dire « Sécurité » en Gulmancema, au profit de la Police nationale. Ces motos vont contribuer à réduire le temps d'intervention et rendre plus accessibles les zones criminogènes aux forces de sécurité. Cette acquisition est une matérialisation de la vision du Président du Faso, qui a à coeur la sécurité des populations.

« Je vous remets officiellement les clés de ces motos pour la sécurité de nos citoyens. C'est une mission qui vous est confiée. Je pense que cela pourra apporter un plus dans votre maillage, un travail efficace que vous avez déjà commencé », déclare le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, en remettant les clés au Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA. « Continuez à encourager les éléments à donner le meilleur d'eux-mêmes, pour que dans les différentes villes, les gens soient en sécurité », ajoute le Chef de l'État.

Le Ministre de la Sécurité, a pris l'engagement, au nom des personnels de sécurité, d'en faire bon usage. « Cette dotation de motos viendra renforcer davantage la sécurité sur l'ensemble du territoire national. En matière de sécurité, il faut de la mobilité et de la rapidité. Les motos iront à la Police nationale et ce dans un déploiement très rapide pour donner davantage la quiétude aux populations. Ces motos vont également contribuer à consolider le concept "S 24/7" lancé en 2025 », indique le Ministre de la sécurité.