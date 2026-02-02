Angola: Le Président de la République en route pour Dubaï

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté Luanda ce lundi 2 février en direction de Dubaï, Émirats Arabes Unis (EAU), où il participera au Sommet mondial des Gouvernements, qui se tiendra du 3 au 5 de ce mois.

À l'aéroport international 4 de février, le Chef de l'État a reçu des salutations de départ de la part de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, ainsi que de plusieurs membres du Gouvernement.

Au cours de ces deux jours de discussions, des délégations de haut niveau se pencheront sur une série de thèmes contemporains, abordant la question du leadership au-delà des frontières nationales et l'importance des partenariats en tant que moteurs de l'avenir.

Le Sommet se déroulera pendant deux journées de travaux intensifs, où les dirigeants mondiaux seront répartis entre différents panels, et où il sera particulièrement question du capital humain, du progrès soutenu par le développement humain, de l'investissement dans des économies résilientes, parmi d'autres sujets d'importance stratégique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet événement, considéré comme l'un des plus grands forums mondiaux consacrés à la gouvernance, aux politiques publiques et au leadership international, se tiendra sous le thème « Shaping Future Governments » (Façonner les gouvernements de demain).

Il verra la participation de plus de 45 chefs d'État et de gouvernement, de hauts responsables gouvernementaux et d'organisations multilatérales, ainsi que d'exécutifs de grandes multinationales.