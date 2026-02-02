Madagascar: L'Accès aux soins de proximité s'élargit à Antsirabe

Des Centres de Santé de Base ont été rénovés et inaugurés à Antsirabe, samedi dernier. Un pas de plus vers l'amélioration de l'accès aux soins et le renforcement de la qualité des services.

Quatre Centres de Santé de Base (CSB) à Antsirabe, dont ceux d'Ambohimanarivo, Tsivatrinikamo, Ex-CSS et Atsinanantsena, ont été rénovés et inaugurés samedi dernier. Ces CSB constituent le premier point de contact entre la population et le système de santé, jouant un rôle essentiel dans les soins, la prévention, la vaccination et le suivi maternel et infantile.

De nombreuses infrastructures subissent une pression démographique croissante et font face à des contraintes matérielles importantes. Dans ce contexte, la réhabilitation et la mise aux normes de ces centres ont plusieurs objectifs. Elles visent d'abord à améliorer les conditions d'accueil des patients. Elles permettent également de sécuriser les pratiques de soins et d'offrir un cadre de travail plus adapté aux agents de santé.

Lors de l'inauguration, une remise officielle de nouveaux équipements, matériels et intrants médicaux a été effectuée pour les structures de la région. Plusieurs équipements ont été remis par le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, en présence de la ministre de la Santé publique, Dr Monira Managna.

Parmi ces équipements figurent des réfrigérateurs solaires, une radiographie numérique, une protection contre les rayons X, un concentrateur d'oxygène, des bouteilles d'oxygène, un détendeur, des valves, un oxymètre et une potence.

Au CSB II Ambohimanarivo, le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, a encouragé tous les acteurs à « utiliser le matériel avec diligence et conformément aux règles dans les établissements de santé, pour le bénéfice de la population ».

Ces équipements, médicaments et fournitures viennent renforcer la qualité des services de santé offerts aux habitants d'Antsirabe. Cette initiative a été rendue possible grâce à la collaboration de différents partenaires.

À travers ces quatre CSB, plus de cent quatre-vingt-cinq mille personnes issues de nombreux fokontany de la région Vakinankaratra bénéficient désormais d'un accès renforcé à des services de santé essentiels, dans des conditions plus sûres et plus dignes. Les bâtiments rénovés offrent des espaces mieux organisés, lumineux et salubres, contribuant à renforcer la qualité des soins et la confiance des usagers.

« La santé des mères et des enfants est une urgence quotidienne, souvent silencieuse. Le rôle de la Fondation Axian est d'appuyer ce qui existe déjà, d'améliorer les conditions concrètes de prise en charge et de permettre aux équipes de santé de travailler dans des environnements à la hauteur de leur engagement », souligne Mialisoa Andrianasolo, Directrice exécutive de la Fondation Axian.

Selon le président de la Refondation, l'amélioration de l'accès de la population à des soins dignes et conformes aux normes médicales constitue une priorité dans la politique actuelle de l'État. Il rappelle également que, si la réalisation des infrastructures est importante, il est tout aussi essentiel que tous les citoyens, en particulier les plus démunis, puissent bénéficier de ces soins. Cet effort sera donc poursuivi immédiatement.

La Fondation Axian a inauguré quatre Centres de Santé de Base (CSB) à Antsirabe en appui aux efforts menés par l'État et les acteurs locaux pour améliorer l'accès aux soins de santé de proximité. Ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre du programme Salama BNI, une démarche de renforcement du système public de santé, au plus près des besoins exprimés sur le terrain.