Madagascar: Antananarivo - Plusieurs maisons s'effondrent

Les effondrements ont marqué le passage du cyclone Fytia dans la région Analamanga. Treize maisons ont été détruites et sept ont été endommagées dans les districts de Tanà II, Manjakandriana, Antananarivo Avaradrano et Ankazobe, selon le bilan du Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), hier. Ce sinistre a été mortel à Andohamandry, dans le district de Tanà II, où un homme de 35 ans y a succombé.

« Des signes d'effondrements ont été constatés vers 3 heures du matin sur la maison à côté de celle où vivent ma mère et mon frère. On a alors déplacé notre mère dans une autre pièce, tandis que notre frère, vivant avec les séquelles de l'Accident vasculaire cérébral (AVC), est resté dans sa chambre. Mais il a indiqué qu'il allait partir en cas d'écroulement.

Quinze minutes après cette réorganisation, un bruit assourdissant nous a réveillés. Mon frère a été enseveli sous les décombres», témoigne Hortense Razafindrakoto, soeur du défunt, devant la maison qui s'est effondrée, hier matin. Les voisins se sont donné la main pour extraire le corps de cet homme des décombres. Cette tâche leur a pris une heure.

À Andohamandry, six maisons se sont écroulées dans la nuit du samedi au dimanche, selon son président du fokontany, Alain Rakotomanana. À Soavimasoandro, Harinavalona Patrick Rakotoniaina et sa petite famille ont échappé de justesse à la mort. La vieille maison où lui, sa femme et ses deux enfants vivaient s'est écroulée dans la nuit du samedi.

« Des signes d'effondrements, à savoir l'écroulement progressif des tuiles, la fissure des murs, ont été observés vers 22 heures. Nous sommes alors sortis de la maison. Au moment où nous sommes revenus pour récupérer ce que nous pouvions, la maison s'est effondrée », raconte ce père de famille.

Face à ces drames, le directeur général adjoint du BNGRC, John Razafimandimby, a encouragé les habitants vivant dans de vieilles maisons, les plus exposées aux effondrements, à les abandonner pour éviter de tels accidents.