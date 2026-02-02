Madagascar: Croissance - Le tourisme présente des signes encourageants

Après une année 2024 encore marquée par les incertitudes, le tourisme à Madagascar commence à se redresser, affichant des signes de reprise encourageants.

Retour progressif. Madagascar a enregistré un rebond notable de son tourisme en 2025. Selon le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le pays a accueilli 330 909 visiteurs, en hausse par rapport à 2024, qui avait enregistré 316 873 touristes. Ce chiffre reste toutefois inférieur au niveau record de 2019, où 486 000 touristes internationaux avaient été comptabilisés par l'Organisation mondiale du tourisme.

D'autres données officielles indiquent 308 275 arrivées en 2024, incluant passagers aériens et croisiéristes. « Ces chiffres proches témoignent d'une reprise progressive du secteur touristique entre 2024 et 2025 », souligne un responsable du ministère.

Le secteur avait pourtant été fragilisé par la récente crise politique. La suspension de plusieurs vols internationaux entre fin septembre et début octobre 2025, ainsi que l'annulation de nombreuses réservations, avaient entraîné un recul temporaire du tourisme. Cependant, en décembre 2025, 31 475 touristes ont été recensés, témoignant d'une reprise encourageante.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le secteur touristique montre aujourd'hui des signes clairs de redressement», assure un acteur du tourisme local. Selon lui, la stabilité politique et la confiance des voyageurs restent des facteurs essentiels pour consolider cette dynamique.

Perspectives

Malgré ce rebond, le secteur reste loin de son plein potentiel. Le ministère prévoit en effet d'atteindre 1 million de touristes d'ici 2028, un objectif ambitieux qui nécessitera un renforcement des efforts. Les pertes enregistrées lors du dernier trimestre 2025 sont estimées à près de 100 millions de dollars, avec 80 % d'annulations.

Parmi elles, la réhabilitation des infrastructures routières constitue une priorité. « Améliorer l'accès aux sites touristiques est indispensable pour que les visiteurs vivent une expérience agréable et sûre», explique Hery, chef d'une compagnie de transport touristique.

Le renforcement de la connectivité aérienne est également crucial. « Plus de vols internationaux et domestiques abordables pourraient vraiment relancer le marché », ajoute Aina Razafimahazo, responsable d'une agence de réservation de voyage.

La sécurité sur les sites touristiques, le développement des compétences des professionnels du secteur, la stimulation des investissements et la protection de la biodiversité figurent parmi les autres leviers pour consolider la reprise.

« Il est impératif de lever les freins structurels et d'activer les bons leviers pour permettre au tourisme malgache de retrouver son dynamisme historique », conclut un représentant du ministère.

Avec ces mesures, Madagascar pourrait non seulement poursuivre sa croissance touristique, mais aussi attirer davantage de visiteurs et renforcer l'économie locale, tout en préservant son patrimoine naturel unique.