Madagascar: Mahajanga - Le colonel Randrianirina au chevet des sinistrés

2 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'État s'active pour répondre au sinistre laissé par le cyclone tropical Fytia. Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, est venu au chevet des sinistrés dans la région de Boeny, hier, pour évaluer la situation sur le terrain et renforcer les actions déjà engagées au profit des populations affectées.

Lors de sa visite dans les sites d'hébergement à l'EPP Fiofio et à l'EPP Tsaramandroso, il a promis aux sinistrés la distribution de cent quarante cinq tonnes de riz, à raison d'un sac de riz par ménage et quarante millions d'ariary pour l'achat de son accompagnement.

Le BNGRC, grâce aux prépositionnements, offre également des vivres et d'autres équipements aux sinistrés, dont la plupart ont tout perdu lors de ce sinistre. Le colonel Michaël Randrianirina a annoncé qu'il va rester deux ou trois jours dans le Nord-ouest. La visite des sinistrés à Soalala, à Mitsinjo et à Besalampy, les zones les plus affectées par le cyclone, est également dans son agenda.

Le BNGRC précise que des stocks de secours destinés à venir en aide aux sinistrés sont disponibles à Mahajanga et à Toamasina. Dans les zones dépourvues de ces stocks, comme à Soalala, des achats locaux sont effectués pour répondre aux besoins.

Avant cette descente du colonel Michaël Randrianirina à Mahajanga, le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo et des membres du gouvernement sont venus au niveau du BNGRC, samedi.

