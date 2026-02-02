Madagascar: PFL 4e journée - Disciples FC creuse l'écart

Un seul match, Disciples FC contre Elgeco Plus à Antsirabe, a pu se tenir ce week-end dans le compte de la 4e journée. L'équipe de Vakinankaratra a arraché la victoire à domicile.

Le cyclone Fytia a perturbé la 4e journée de la Pure Play Football League. Seul le match entre Disciples FC et Elgeco Plus, samedi, a été maintenu. Trois autres rencontres prévues dimanche dans la capitale ont dû être reportées à ce mercredi en raison des conditions météorologiques.

Le choc des Titans, très attendu, de cette 4e journée entre le leader Disciples FC, champion de Madagascar en 2024, et Elgeco Plus, classé troisième provisoire, s'est tout de même déroulé sous une pluie fine au stade Vélodrome d'Antsirabe. L'équipe hôte a arraché sa quatrième victoire consécutive depuis le début du championnat en s'imposant 1 à 0 contre le club champion national en titre.

Les hommes de l'ancien capitaine des Scorpions, Mamisoa Razafindrakoto, ont dominé la première période et ont surpris l'équipe du By-Pass dès l'entame de la rencontre. Fabrice s'est offert le but de l'ouverture, sur coup franc, et dans le même temps celui de la victoire, à la 4e minute. Puis le score est resté inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire.

« Le but marqué dès le début du match a été très important. Les joueurs ont bien joué durant la première période, puis ils étaient moins performants en deuxième mi-temps », a confié le coach Mamisoa Razafindrakoto. Crédité de 12 points, Disciples FC conserve sereinement le fauteuil de leader de la conférence Sud, après un parcours sans faute de quatre victoires en autant de matchs.

Occasions ratées

Le club tenant du titre a dominé la deuxième période. L'équipe du coach Oelison « Careca » Rafanomezantsoa a imposé son rouleau compresseur et a eu de nombreuses occasions menaçantes. « Le but encaissé précocement a été dû à une mésentente entre le gardien de but et les défenseurs (...) Nous avons dû, par la suite, opter pour une autre tactique.

Nous avons eu pas mal d'occasions nettes, mais n'avons pas su les concrétiser. De plus, le portier de l'équipe adverse a pu arrêter les tirs cadrés », a regretté le technicien. Ce dernier a encore tenté le tout pour le tout dans les cinq dernières minutes en alignant l'attaquant camerounais Ismail, qui vient de reprendre après une blessure, mais en vain.

Les trois autres matchs annulés en raison du passage du cyclone Fytia se joueront mercredi. Dans la conférence Nord, Ajesaia recevra Clinique Zanatany FC à Antaninkatsaka et Cosfa accueillera, de son côté, Tsaramandroso Formations FC à Betongolo. Dans la conférence Sud, Uscaf jouera à domicile contre AS Sainte-Anne à Alarobia. Deux autres matchs du groupe sont programmés mardi : Mama FC contre Antimo Record à Imerintsiatosika et CFFA contre Cospn à Iavoloha, dans le compte, toujours, de la 4e journée.