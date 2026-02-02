Madagascar: Consommation - Des produits périmés et falsifiés saisis

La vente de produits périmés et falsifiés demeure une pratique préoccupante, exposant les consommateurs à de sérieux risques sanitaires. À Tolagnaro, les contrôleurs du Commerce et de la Concurrence du ministère du Commerce et de la Consommation (MCC) ont mis au jour d'importantes quantités de marchandises non conformes lors d'une opération de contrôle menée la semaine dernière sur les marchés et dans les points de vente.

Les agents ont relevé non seulement des produits dont la date de péremption était dépassée, mais aussi des manipulations frauduleuses visant à modifier ou à masquer ces dates sur certains emballages pour prolonger leur commercialisation.

Parmi les produits concernés figurent du lait en boîte et en poudre, des bonbons, du beurre, des tomates en conserve, des pâtes, des biscuits, des jus de fruits, du fromage ainsi que du sucre. Ces denrées de consommation courante sont particulièrement sensibles, car elles sont largement consommées par les ménages et peuvent provoquer des intoxications alimentaires lorsqu'elles sont altérées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Les inspections menées sur les marchés et dans les points de vente à travers l'île, conformément aux directives de la ministre du Commerce et de la Consommation, Haingotiana Andriamadison, continuent de porter leurs fruits », indique un communiqué du ministère publié ce week-end. Les autorités affirment vouloir intensifier ces opérations afin d'assainir le marché et de décourager les pratiques frauduleuses.

Après l'accomplissement des procédures administratives, les produits périmés et falsifiés ont été saisis. Ils seront détruits conformément à la réglementation en vigueur, tandis que des sanctions administratives et pénales sont prévues pour les commerçants en infraction.

Par ailleurs, des sources avisées appellent les consommateurs à redoubler de vigilance, en vérifiant systématiquement les dates de péremption et l'état des emballages, notamment pour les produits vendus à bas prix. « Certains produits sont écoulés à prix réduit parce que leur date d'expiration approche, voire est déjà dépassée », avertit une source, soulignant l'importance de signaler toute anomalie aux autorités compétentes.