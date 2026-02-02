Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte hausse de 180,786 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des obligations en fin de semaine.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 30 janvier 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation du marché des obligations a enregistré une forte hausse de 180,786 milliards FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 11 351,829 milliards FCFA la veille à 11 532,615 milliards FCFA ce vendredi 30 janvier 2026. A l'origine de cette forte hausse, il y a la première cotation des emprunts obligataires intitulés << TPBJ 6,00% 2025-2032>> et << TPBJ 6,15% 2025-2035>> émis par l'Etat du Bénin.

C'est dans le but de mobiliser des ressources destinées au financement d'une partie des investissements inscrits au programme national d'investissement pour l'année 2025, en cohérence avec les objectifs du Programme d'Action du Gouvernement (PAG)2021-2026, notamment la poursuite de la transformation structurelle de l'économie béninoise, que l'Etat du Bénin, à travers la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) avait émis ces emprunts obligataires.

C'est ainsi que l'émetteur avait procédé du 10 au 17 novembre 2025 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation. Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 9 370 674 obligations TPBJ 6,00% 2025-2032 et 4 799 730 obligations TPBJ 6,15% 2025-2035, pour un montant total de 141 704 040 000 FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 108,957 milliards, en passant de 13 960,701 milliards FCFA la veille à 14 069,658 milliards FCFA ce vendredi 30 janvier 2026. La BRVM franchit un nouveau tournant, franchissant pour la première fois une capitalisation de son marché des actions de plus de 14 000 milliards FCFA.

La valeur totale des transactions est toujours au-dessus du milliard FCFA, en passant de 1,375 milliard FCFA la veille à 1,101 milliard FCFA ce 30 janvier 2026.

Les indices poursuivent leur dynamique haussière. La plus forte hausse est réalisée par l'indice BRVM 30 avec 0,89% à 173,85 points contre 172,32% la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a gagné de 0,78% à 364,92 points contre 362,09 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistre une progression de 0,77% à 150,13 points contre 148,98 précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Principal connait une hausse de 0,14% à 236,35 points contre 236,03 points la veille. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,78% à 140,52 points contre 139,43 points la veille.

Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 1 590 FCFA) occupe, pour la seconde journée consécutive, la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par SMB Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 11 010 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,61% à 1 600 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 4,88% à 2 150 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,39% à 1 665 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Burkina Faso (moins 5,82% à 4 615 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 4,34% à 1 655 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 3,47% à 11 000 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 1 400 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 2,08% à 2 350 FCFA).