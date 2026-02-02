Congo-Kinshasa: RDC/Émirats arabes unis - Félix Tshisekedi en visite officielle à Abu Dhabi pour la signature d'un accord de partenariat économique global

2 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La présidence congolaise a annoncé sur son compte X la visite officielle du Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi, à Abu Dhabi ce lundi 2 février. Cette visite est consacrée à la signature de l'Accord de partenariat économique global entre la RDC et les Émirats arabes unis.

La signature de cet accord, fruit de deux années de négociations, aura lieu au palais présidentiel de Qasr Al Watan en présence du président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, et du président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi.

Cet accord vise à instaurer un cycle formel d'échanges commerciaux dans divers secteurs d'intérêt commun. Il se présente comme un modèle de partenariat « gagnant-gagnant », inscrit dans l'option souveraine de la RDC de diversifier ses partenaires commerciaux, précise la Présidence.

La cérémonie de signature interviendra entre le ministre du Commerce extérieur des Émirats arabes unis et celui de la RDC, marquant une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre les deux pays.

